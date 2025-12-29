《台西風雲》作者丁耀林辭世 享壽八十八歲

丁耀林生前穿著為兒子丁學忠參選立委上衣與出版台西風雲一書。（記者劉春生翻攝）

立委丁學忠令尊翁丁耀林老先生，於十二月二十七日下午於虎尾北平路家居府上，丁立委與父親一起吃冰淇淋、閒話家常，後上房間就寢，睡夢中安詳離世，享年八十八歲高齡，家屬二十八日在虎尾鎮住家設靈堂，丁耀林生前曾拍攝電影《台西風雲》轟動全台，首輪上映打破全國二十年票房紀錄，至今為人津津樂道。並著作出版《台西風雲》厚厚一大本，贈送各界欣賞，敘述拍攝台西風雲，描寫台西家鄉風光，廣受激賞。丁學忠表示對家父突然離世實在令人一時無法接受。

台西風雲一書，丁耀林所著，題序朝陽的微光無力地穿透了淡淡的薄霧，照進了海邊的防風林，只見漁民肩負著一筐筐的漁網，踩在還有露珠的小徑，穿過那片木麻黃樹林，朝海邊走去。道盡台西漁民心路歷程。出身沿海台西鄉的丁耀林育有五子一女，丁學忠排行老四，其女丁鈺峮目前擔任虎尾鎮民代表，子女都相當優秀。丁耀林求學時就展現優異的語文天賦，小學至高中參加演說比賽經常拿第一，因家境貧困無法上大學，最後選擇從軍，退伍後全家搬到虎尾鎮，閉門兩個月創作第一部小說《台西風雲》。《台西風雲》敘述江湖故事，人物刻劃逼真，點出人性弱點，丁耀林希望藉由此書勸善改過，讓世人知道浪子回頭善莫大焉。出版後大受歡迎，短短數個月大賣二十四萬冊，隨後自編自導拍攝《台西風雲》電影，首輪上映打破全國二十年的票房紀錄，獲電影界譽為「來自雲林的黑馬」。

丁耀林熱愛寫作，除《台西風雲》小說，還陸續著作《死囚》、《漫漫長路我走過》、《我要活下去》等作品，其中《漫漫長路我走過》獲中國時報連載，創作之餘更投身社會公益、關懷弱勢，獲選雲林縣模範父親。

丁學忠表示，他兩年前參選雲林海線立委時，父親並不支持，但他告訴父親想繼續母親、前縣議員王麗鶴臨終時不忘服務選民的心願，父親才同意讓他參選。當選立委後父親經常告訴他要用心為民服務，昨天下午還與父親邊吃冰淇淋邊聊選民服務進度，後來父親上樓午休，他則出門跑行程，沒想到這一別竟是永別