《台西風雲》作者丁耀林辭世！政壇重量級大咖都到場送行

政壇大老、《台西風雲》作者丁耀林辭世，享壽88歲。立法院長韓國瑜擔任點主官。（圖／翻攝自許慧琴臉書）





《台西風雲》作者、國民黨立委丁學忠之父丁耀林辭世，享壽88歲，告別式昨（17日）在雲林虎尾舉行。由立法院長韓國瑜擔任喪禮點主官，政壇藍綠白重量級人士齊聚弔唁，上百人到場送行。

藍綠白大咖齊聚弔唁

丁耀林生前橫跨軍界、政界與文藝圈，人脈深厚。告別式當天，不分黨派的政壇人士紛紛現身，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，以及多位立委與地方首長到場致意。韓國瑜在儀式中手持朱砂筆完成點主儀式，神情凝重，依禮上香致敬，向這位政壇與文壇前輩致上最後敬意。

丁耀林辭世，享壽88歲。（圖／翻攝自許慧琴臉書）

文壇傳奇一生

丁耀林出身雲林台西，對文學創作始終懷抱熱情。其代表作《台西風雲》短時間內熱銷全台，累積銷量突破數十萬冊，後續更親自投入影像創作，自編自導拍成同名電影，寫下當年票房紀錄，成為地方文化的重要象徵。除《台西風雲》外，他也創作多部寫實題材小說，長期在報紙連載，影響一代讀者。

家屬在告別式上回憶，他即使年逾8旬，仍維持每日閱讀、書寫的習慣，從未停下創作腳步。其子、國民黨立委丁學忠也表示，父親一生行事坦蕩，始終以文字與行動影響後輩，留下的不只是作品，更是一種精神典範。

