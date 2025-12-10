台要封網「小紅書」1年 中國國台辦批：蠻橫行徑「踐踏民主、妨害自由」

中國國台辦發言人陳斌華。（圖／資料照片，圖源：翻攝自今日海峽Facebook）





來自中國大陸的「小紅書」APP，本是時下國高中生等學生族群愛用的主流影音社群平台之一，在台用戶已逾300萬人。不過該APP上由用戶發布的影音內容，因常涉爭議、假偽、詐騙內容而備受討論，中國亦曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則是直接禁用。行政院內政部日前亦指出，由於「小紅書」APP資安檢測15項指標全數未合格。又「小紅書」APP也成詐騙犯罪溫床之一，且小紅書母公司消極應對台灣方面的改善請求，因此宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》，將封網「小紅書」至少1年。中國國務院台灣事務辦公室（簡稱國台辦）發言人陳斌華今（10）日對此批判民進黨政府名為「反詐」，實為「反民主」，其蠻橫行徑「踐踏民主」、「妨害自由」。

在今（10）日國台辦例行記者會上，有記者提問，大陸社交平台小紅書在台灣地區擁有超300萬使用者，其中70％是90後，已成為台灣民眾特別是青年常用、愛用的社交媒體。12月4日，台灣政府以「被檢測出多項資安指標不合格」、「詐騙多」等為由，對小紅書「暫定封禁」1年。請問國台辦對此有何評論？

陳斌華對相關議題回應，這讓他不禁想到《左傳·桓公十年》的名句「匹夫無罪，懷璧其罪」。陳斌華說，小紅書是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。台灣年輕族群藉由小紅書瞭解中國大陸真實情況，與大陸網友親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意製造的「資訊繭房」和對大陸的污蔑抹黑塌了房、破了功。因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒。其封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是他們內心的恐懼和「不安」。

陳斌華指出，至於所謂「反詐」，據台灣媒體報導，臉書在台灣去年涉詐近6萬件，今年也已超過3萬件，遠超民進黨當局所指控的小紅書涉案數量。因此，民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，其蠻橫行徑「踐踏民主」、「妨害自由」，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計。

陳斌華批判，從封鎖中國大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。多行不義必自斃，民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果，其倒行逆施阻擋不了台灣民眾特別是青年瞭解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流。

