台規模7.0強震「中國大學生掀逃難潮」 網酸：這樣還想武統？

台灣宜蘭外海昨（27）日晚間23時05分發生地震，規模達7.0，劇烈晃動讓不少民眾冷靜赴安全處避難。除了台灣多縣市有感以外，就連鄰近的中國福州也能感受到明顯搖晃。社群上流傳一段福州當地大學生宿舍，在強震開始後立刻掀起一波逃難潮，此畫面讓不少台灣網友大酸「就這點素質還想武統台灣」？

台灣強震傳到中國福州，當地大學生們紛紛至空曠處避難。（圖／翻攝小紅書）



氣象署提供資料指出，該起地震發生於27日晚間23時05分，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里、位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0。強震就連中國福州也相當有感，直呼至少有3至4級，在社群上更是出現當地大學生從宿舍奔跑出來，往空曠處走避，形成另類的逃難潮。

福州大學生狂奔模樣，成為另類逃難潮。（圖／翻攝小紅書）不少台灣網友看完表示「他們是真的該跑，建築結構沒台灣安全」、「跑成這樣還想統治台灣」、「笑死，就這樣還想統一」、「來台灣先被地震嚇死」、「中國有些學生是從內地來的，自然沒經歷過地震，然後中國建築物不防震」、「跑是真的，因為建築物不抗震，在台灣以外的國家遇到地震，跑就對了」、「怕豆腐渣嗎？」、「明白自家的建築不給力，一晃就先跑為妙，算是人間清醒了」、「之前不就緬甸地震，傳到泰國曼谷，就只有中國蓋的大樓倒」。

















