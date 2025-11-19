台視新聞再獲肯定 《熱線追蹤》專題奪3指標獎項

台視新聞團隊優質報導深獲肯定！台灣新聞界指標性獎項「卓越新聞獎」，18日舉行頒獎典禮，台視「熱線追蹤」團隊，以「係金A嘛 失控的詐騙術」系列專題，獲得電視及網路影音類 - 短篇深度報導獎。

此專題報導，由記者陳彥珊、 陳晏瑋、 范芳瑜、王宗翰、黃鈞豪以及吳青駿製作，以詐騙議題為主題，深入拆解各種詐騙新招。評審認為選題具有新聞價值以及急迫性，加上訪談豐富並以調查為佐證，層層進入核心，論點具有說服力，因此從眾多作品中，脫穎而出，獲得卓越新聞短篇深度報導獎的肯定。

卓越新聞獎電視及網路（影音）類評審召集人詹慶齡表示，「這個題目基本上是很符合現階段，許多人關心的，探討的深度也相當好，貼近我們的生活。」

揭蛋品亂象.彩妝癌變危機 台視新聞為消費者把關

另外，台視也在消費者權益報導獎中，獲得電視及網路影音類「專題報導獎」及「即時報導獎」兩項特優。由記者陳酈亭及甘而棣，製作的「美到要命！ 化妝品竟藏癌變危機」奪下即時報導獎特優獎項，記者隨機挑選市面上的彩妝品，帶進實驗室進行第一手分析，看看是否有致癌物質 「結晶型二氧化矽」，並促使食藥署特地研議是否納管，為國內龐大的消費客群把關。

「美到要命！ 化妝品竟藏癌變危機」奪下即時報導獎特優獎項。圖／台視新聞

消費者權益報導獎評審程仁宏表示，「這部作品獨特地顯現出，化妝品竟然藏有致癌的危機，確保消費者的權益。」

而由記者陳彥珊、 陳晏瑋、 范芳瑜、王宗翰、黃鈞豪以及詹宏舜製作的「蛋事」又如何專題報導，則是在電視及網路影音類專題報導獎，同樣獲得特優肯定，記者揭發洗選蛋與散裝蛋，在市面上以及檯面下的亂象，提醒主管機關應該更嚴格追查雞蛋溯源認證的合法性。

台視新聞團隊，為食安把關，守護消費者權益，不遺餘力，在114年消費者權益報導獎奪下兩大獎，獲得雙特優肯定。

台視新聞團隊將持續從不同視角， 追蹤及剖析議題，肩負第四權的使命精神，持續為觀眾朋友們，帶來正向力量。

