台視轉播「2026WBC世界棒球經典賽」 潘忠韋看好中華隊再續12強氣勢

全球矚目的國際棒球巔峰盛事「2026WBC世界棒球經典賽」，將於3月5日點燃戰火。台視將完整轉播中華隊預賽4場賽事，包括3月5日對戰澳洲、3月6日迎戰日本、3月7日對戰捷克以及3月8日與南韓正面交鋒，同時也將全程轉播半準決賽、準決賽及決賽。此外，台視也將從2月8日起轉播「2026冬季奧運」開、閉幕典禮及重要賽事。

為打造最專業、最具臨場感的觀賽饗宴，台視資深主播王李中彥將與錢定遠、曹竣崵、潘忠韋、楊正磊、王翊亘、林煒珽、林柏佑及鄒緯霖等多位國內專業職棒主播及球評，組成堅強轉播團隊，以精準又富張力的播報功力為核心，從投打數據、場上攻守細節到戰術佈局，全方位解析關鍵賽事，帶領觀眾深入精彩的經典對決。

台視主播王李中彥對於能參與經典賽轉播相當興奮，他表示：「這次能與這麼多前輩同台合作，真的像在做夢一樣。」談及備戰過程他也坦言轉播工程相當龐大，不僅要專注中華隊表現，預賽期間還需同步轉播其他分組賽事，「除了熟悉中華隊陣容，其他國家代表隊的球員資料也都必須詳盡蒐集，同時透過大量比賽影片找回轉播節奏，為每一場比賽做好萬全準備」。

資深球評錢定遠表示：「經典賽選手來自不同國家與聯盟，轉播團隊必須在極短時間內蒐集並消化各方數據，唯有完整掌握這些陌生卻關鍵的即時資訊，才能在這場資訊戰中做出精準分析。」職棒選手出身的球評潘忠韋對中華隊陣容充滿信心，並看好延續12強賽的亮眼表現，他最期待中華隊展現「頂級中線守備」與「攻守兼備」的整體特色，並指出：「這次陣容涵蓋多位旅美3A以上層級的高規格選手，加上具備大聯盟經驗的外掛級戰力，這條豪華中軸線，絕對是本屆經典賽最值得關注的亮點之一！」

