台觀眾最愛男神！劉宇寧《書卷一夢》奪愛奇藝台榜年冠軍

《書卷一夢》李一桐（前）跟劉宇寧主演，拿下冠軍。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

2025年愛奇藝國際版「台灣年度榜單」出爐，戲劇依然是平台最具影響力的核心內容，多部陸劇輪番引爆討論熱度。年度戲劇榜由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》奪下榜首，張凌赫、徐若晗《愛你》緊追其後，第三名則為白鹿、敖瑞鵬《白月梵星》。

直式短劇方面，愛奇藝國際版3月起持續深耕相關內容，每周平均上線40部，以更快節奏與高情緒張力，成為觀眾碎片時間中的重要陪伴。年度第一名由愛奇藝自製直式短劇《成何體統》拿下，該IP自漫畫開始，延伸至動畫與短劇皆創下亮眼表現，而由丞磊、王楚然主演的真人長劇版也已完成拍攝，而第三名《咬清梨》也翻拍推出韓國版《前輩，都是偶然吧》，由《不得不做的室友》男主主演再度合作。

綜藝節目年度冠軍由《Good Day》奪下，由韓流天王權志龍領軍，集結了多位韓國人氣明星出演嘉賓，自開播以來，相關片段與話題多次於社群擴散發酵。《新說唱2025》則以多首洗腦 hit song 再次展現出音樂綜藝的持續影響力。

官方社群亦整理出全年最受歡迎的社群影音內容，其中以《白月梵星》女主角白鹿於訪問中說閩南語的片段表現最為亮眼，成為 2025 年互動表現最佳的貼文之一。《奔跑吧》於五、六月釋出的爆笑名場面，以及《新說唱2025》中話題舞台〈洗腦〉，亦分別帶動社群熱烈討論。

另外，結合站內預約量（限台灣用戶，統計至11月30日）觀察，觀眾最期待的作品前五名依序為《逐玉》、《成何體統》、《逍遙》、《雙軌》與《這一秒過火》，其中不乏尚未正式播出的新作，台灣觀眾對熱門內容與主演陣容的關注，已從「播出後追看」逐步轉為「播出前即鎖定」。

