台訪日人次史上11月新高 和陸客數不相上下
[NOWnews今日新聞] 日本旅遊臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」由旅日達人林氏璧創辦，今（18）日根據日本政府觀光局12月17日發布的最新數據表示，2025年11月訪日外國人351萬創史上11月新高，台灣54萬人次訪日亦為史上11月新高，中國還有不聽話的56萬人訪日。整體來看，2025年1至11月，累計已經3906萬人，超過了去年一整年的3687萬人，今年肯定會創下訪日旅客超過4000萬的最高紀錄。
林氏璧指出，2025年11月訪日遊客人數達到351萬8000人，比去年同期增加58萬人（10.4%），創下11月的歷史新高。不僅如此，韓國，美國，台灣等19個市場都創下了11月最高紀錄，韓國82萬4500人(較去年增加10.0%），中國56萬2600人（增加3.0%），台灣54萬2400人（增加11.1%），美國30萬2500人（增加22.2%），香港20萬7600人（減少8.6%）。累積到11月有17個市場創下了史上最高紀錄。美國第一次破300萬，是繼中國，韓國，台灣之外第4個一年可以超過300萬人訪日的市場。
林氏璧也說，今年前6個月，中國和韓國旅客各拿了3個月第一名，7至9月都是中國遙遙領先，但在10月和11月韓國又奪回冠軍了。報告中分析可能是因為航線增加的影響，包括仁川到成田還有鹿兒島都有增加，至於台灣訪日人數，在11月人數已經和中國不相上下了，都在55萬上下。
有不少人認為還有56萬人到訪中國相當意外，林氏璧則分析，最早的報導說取消了49萬張機票，這是到年底前一個半月的數字，11月我們就算他取消約三分之一的18萬張吧。以2024年來看，最高發生在7月的77萬 ，11月是54萬，是最高月份的7成。今年最高則是8月的101萬，以這樣的比例來算，如果沒發生中日關係緊張，我們假設比例和去年差不多的話，11月應該會有71萬人次訪日。
林氏璧表示，中國旅客現在僅有56萬，少掉了15萬，的確和估算取消的機票差不多。而這些少掉的應該多半是團客，自由行的旅客影響較少。不過國家都苦口婆心的希望你們不要去危險的日本了，中國旅客僅比預期中少了15萬，讓訪日總旅客還是創下了11月新高的351萬，這讓林氏璧忍不住直言「你們怎麼這麼不聽話呢 ?」
再來，報告中分析中國市場除訪日需求進入平淡期外，中國政府也呼籲暫緩赴日。儘管如此，因航空座位數較去年冬令航季初期有所增長，訪日外籍遊客人數仍超越去年同期。
林氏璧認為，反倒很多地方和去年相比增幅非常的亮眼，前幾名是俄羅斯97.8%，墨西哥53.0%，中東46.8%，義大利45.8%，西班牙28.7%，德國33.8%，北歐27.7%，印度22.8%，印尼15.5%，馬來西亞14.8%。到日本旅遊的外國旅客在很多國家都有非常大的成長「日本很明顯沒有把雞蛋放在同一個籃子裡」，若中國的旅客接下來會銳減，其他市場的旅客有機會一定程度的補上來的，最後他也說，也許到12月會看到更大規模中國旅客的減少，以致讓台灣訪日人數有機會到第2名喔。
