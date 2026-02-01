台詞爆多 簡嫚書世紀血案演到崩潰

電影「世紀血案」殺青記者會，主演楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席，開心合影。 （中央社）

時代懸疑片《世紀血案》1日舉行殺青記者會，該片集結實力派演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏等人同台演出，該片以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過女記者視角追查真相；簡嫚書直言，這是她演過最痛苦的一個角色，「第一次遇到台詞多到背不完的戲」。

在片中飾演女記者的簡嫚說，為應付密集又精準的對白，她甚至把對手演員的台詞錄下來當Podcast聽，但有場戲NG了18次，讓她當場崩潰。

楊小黎在片中是一位懷孕8個月的孕婦，為了揣摩角色，看了許多懷孕相關影片，在片場不僅要背著堅硬的假孕肚，還要特地塞胸墊詮釋漲奶的情況，忍不住說「真的很不舒服」，下樓梯時不自覺「自動大外八」，還被導演提醒：「可以走漂亮一點嗎？」

資深演員寇世勳在片中飾演汪敬煦將軍，在開拍前，他聽從導演指示，閱讀了許多歷史相關的資料，在採訪中忍不住直率地爆粗口「他X的，我就拍一場戲，他們還給了我一堆東西要我讀」。

而《世紀血案》的關鍵人物「林義雄」則找來夏騰宏飾演。