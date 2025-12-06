台詞藏洋蔥！小S驚喜配音101煙火 大S、具俊曄「愛的密碼」曝光

娛樂中心／綜合報導

賈永婕邀請小S為台北101煙火獻聲。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

小S（徐熙娣）日前驚喜為台北101跨年煙火宣傳短片獻聲，這除了是她今年痛失姊姊大S（徐熙媛）後首次接下的跨年工作，也是第一個沒有大S的跨年，令人格外痛心。如今更有網友發現，台詞中竟然藏有大S與具俊曄的甜蜜暗號，讓粉絲一聽全感動落淚。

小S與賈永婕多次情緒潰堤。（圖／翻攝自賈永婕IG）

台北101董事長賈永婕日前公布小S在錄音室的影片，沒想到小S唸完第一句便開始啜泣，氣喊「媽呀！賈永婕！你給我寫這種台詞」，多次情緒潰堤。影片最後，小S以溫柔嗓音娓娓道出今年主題「Together remember forever.」，而這句話也與大S、具俊曄身上的刺青相呼應，意義非凡。

大S 2022年與具俊曄復合、結婚，兩人捨去實體戒指，改用刺青在身上留下印記，另外，兩人身上也有著定情刺青「Remember Together forever」（記得永遠在一起）。大S逝世後，具俊曄也特別在墓碑上寫下「Remember together forever」及「영원히 사랑해 – 준준」（永遠愛你——俊俊）。

「Remember Together forever」是大S與具俊曄身上的定情刺青。（圖／翻攝自大S IG）

台北101煙火宣傳影片中的驚喜彩蛋曝光後，不少網友感動直呼：「人生最奢侈的小事，或許就是 TOGETHER REMEMBER FOREVER」、「Together remember forever這句出來眼淚流下來」。事實上，此次小S為台北101煙火錄音時，具俊曄也有到場陪伴，他戴著帽子低調坐在副控室角落，就像是小S的定心丸。

