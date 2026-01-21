【台語世界】便當ê滋味

文／O͘-bah

Hàiⁿ 1粒「庄跤gín-á雞肉飯」包ê便當去坐火車。路程量其約35分鐘，按算khoaⁿ-khoaⁿ-á食，斟酌ta̍k項菜ê滋味，才bē枉費人用心煮食ê心意。

Phah開盒仔kòa kā看，雞肉絲bē少，koh kah 3項菜蔬，排kah整整齊齊，真好食款。頭1項是sa̍h oe-á菜，有kiáu鹹。挾1 chhùi慢慢仔pō͘，pō͘ tio̍h脆脆，sió-khóa-á苦liám苦liám，chhùi尾soah有自然ê甘甜。Sòa- -lo̍h是高麗菜kap jîn-jín chhoah chhiam做伙炒，tăⁿ pō͘- -loeh感覺chiáⁿ-chiáⁿ，kám是無夠鹹？Koh繼續pō͘ mài趕beh吞lo̍h- -khì，ŏa！清甜好滋味。Soah尾這項是khah早人teh講ê豬菜，就是番薯葉仔- -lah。Kāng-khoán是kō͘ sa̍h- -ê，koh kiáu鹹，bē粗絲幼sop-sop，真好落喉。主角雞肉，應該是kō͘人工kā liah做1絲1絲，鹹siam拄好。這粒便當我phah 90分，chiok適合我che半ló老- -ê，khai 85 kho͘，有影是俗koh有局。

Kā空ê便當kheh-á收好勢，sòa手提保溫杯lim 1 chhùi-á清咖啡，tiām-tiām欣賞窗仔外ê光景，沿路規片青綠，也有2~3 khut塭仔已經洘埤掠魚soah， teh曝phiâⁿ。做塭仔人實在有夠khiáu，知thang利用天然資源，利益塭仔運作。雄雄m̄知siáⁿ人破壞這ê平和，手機á大聲傳出Chi-ná話，tng-tong人人頭oa̍t來oa̍t去，teh chhōe聲源，有1位正義人士，隨出聲hoah，叫伊chūn ho͘無聲，才bē吵tio̍h人。

台灣ê平和，需要人人lóng是正義人士，結案。

*本文由《台灣字雜誌》提供