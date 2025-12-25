【台語世界】著傷Ê 鶆鴞



文 / Lahjih

路邊一隻鶆鴞倒tī土腳haiⁿ-haiⁿ-chhan。原來是著傷peh bē 起- -來。

湊拄坎，一隻雞母chhōa 一陣雞仔囝對chia 過。

鶆鴞趕緊喝聲：”Ko̍k-ko̍k 雞母，拜託leh！Ko̍k-ko̍k 雞母，拜託leh！拜託你去溪仔舀一寡水。我腹肚真iau，mā足嘴ta，拜託舀水hō͘我lim。”鶆鴞無氣力，小可停睏。

我若有lim水to̍h 有法度去chhōe食物。Ko̍k-ko̍k 雞母，你hō͘我拜託，救我活命，好- -無？

“我無leh 戇leh！我若kōaⁿ水hō͘lí lim，續- -落-去我ê 雞仔囝to̍h變你ê點心！”

寓意：千萬m̄-thang相信歹人編ê好聽話。

台灣字（白話字）版

Tio̍h-siang ê lāi-hio̍h

Lō͘-piⁿ chi̍t-chiah lāi-hio̍h tó tī thô͘-kha haiⁿ-haiⁿ-chhan, goân-lâi tio̍h-siang peh bē khí- -lâi.

Chhàu-tú-khám, chi̍t-chiah ke-bó chhōa chi̍t-tīn ke-á-kiáⁿ tùi chia kòe.

Lāi-hio̍h kóaⁿ-kín hoah-siaⁿ: “Ko̍k-ko̍k ke-bó, pài-thok- -leh! Ko̍k-ko̍k ke-bó, pài-thok- -leh! Pài-thok lí khì khe-á iúⁿ chi̍t-kóa chúi, góa pak-tó͘ chin iau, mā chiok chhùi-ta, pài-thok iúⁿ-chúi hō͘ góa lim.” Lāi-hio̍h bô khùi-la̍t, sió-khóa thêng-khùn.

“Góa nā-ū lim-chúi to̍h ū hoat-tō͘ khì chhōe chia̍h-mi̍h. Ko̍k-ko̍k ke-bó, lí hō͘ góa pài-thok, kiù góa oa̍h-miā hó- -bô? Chû-pi ê ko̍k-ko̍k ke-bó.”

“Góa bô leh gōng- -leh, góa nā kōaⁿ-chúi hō͘ lí lim, sòa- -lo̍h-khì, góa ê ke-á-kiáⁿ to̍h pìⁿ-chiâⁿ lí ê tiám-sim.”

Gū-ì: Chhian-bān m̄-thang siang-sìn pháiⁿ-lâng pian ê hó-thiaⁿ-ōe.

