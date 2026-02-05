【台語世界／錄音】上愛唱ê囡仔歌
文、錄音／A-ka
自細漢，我著真ài唱歌。無論是「天烏烏，beh落雨……」á是「tá-má膠，黏著腳……」，ta̍k條lóng會曉。雖罔bat hō͘人嫌講我是狗聲乞食喉，m̄-kú我m̄驚人笑，面皮真厚，tiāⁿ-tiāⁿ行到tó位tō唱到tó位。「囡仔歌」會使講是我ê má-chih，因為我tòa tī大都市，hō͘ pē-bú關tiàm厝內ê時間有夠濟，chhit-thô伴無幾ê。Hó-ka-chài！有「囡仔歌」安慰- -我，tī我無聊孤單ê時陣，伊是上好ê陪伴。
Tī國校讀冊了後，ta̍k禮拜，我上期待- -ê，著是「母語日」hit一工。因為阮學校會利用下課ê時間，放送囡仔歌hō͘學生聽。其中有一條，我上佮意，便nā聽- -著，lóng會忍bē-tiâu tòe leh直直唱：
春天tī tó位，我去問花蕊，花蕊講伊chiah睏醒，叫我去問露水。
春天tī tó位，我去問露水，露水講伊teh曝日，叫我問白翎鷥。
春天tī tó位，我問白翎鷥，白翎鷥講水牛teh等- -伊，叫我去問貓咪。
春天tī tó位，我去問貓咪，貓咪一直hah-hì，sòa落koh洗面，叫我去問阿弟。
春天tī tó位，我去問阿弟，阿弟目睭笑微微，原來春天tī chia bih。
會記得頭一pái聽著chit條歌，印象著特別深。我轉到厝著隨上網去google，chiah知影chit條歌bat著過「金曲獎」，che是台灣規模上大ê音樂獎。所以伊ê品質是有掛保證- -ê，莫怪旋律hiah-ni̍h-á迷人、hiah-ni̍h-á好聽！Kap進前我所聽- -過ê古早唸謠，氣味完全無仝款。我ká-sú心情chiâⁿ bái ê時，只要唱「春天tī tó位……」，著會精神飽tīⁿ心花開，所有ê煩惱kap困擾lóng mā bē記得了了ah。
歌詞寫kah chiâⁿ心適，súi kah親像一首詩，著ùi一句相借問開始。作者想beh知影春天tàu-té是藏tī tó位，看著園內百花chiâu開，所以伊頭一ê想著ê，tō是去問花蕊。雖罔無結果，m̄-kú作者無放棄，koh走去問露水、白翎鷥kap貓咪。問到最後chiah發現，原來根本m̄免四界去走chhōe，春天著藏tī阿弟仔ê目睭底。我感覺寫歌ê人chiâⁿ厲害，kan-ta用五pha ê歌詞，簡單來鋪排，著kā春天美麗ê景緻，完全紹介出來。
真tú好！Tī一年四季內底，我上佮意- -ê著是春天。春天nā到位，表示烏寒涼冷ê冬天已經過- -去ah，燒烙ê日頭光照tī身軀頂，感覺chiâⁿ溫暖。幼chíⁿ ê草仔枝偷偷仔ùi塗底nǹg- -出來，青lèng-lèng ê樹仔mā ta̍uh-ta̍uh仔puh穎大欉。五彩ê花蕊開kah真艷麗，蝶仔飛、鳥仔啼，萬物又koh têng頭生。所以，春天代表一ê全然新點點ê開始，mā是我勇敢面對挑戰、用心phah-piàⁿ ê好時機。
俗語講：「甘願賣祖公產，m̄願阿娘ê話烏白tàn；甘願賣祖公園，m̄願阿娘ê話khǹg leh拋荒。」透過趣味ê囡仔歌，hō͘我自細漢tō會當聽著chit片土地ê聲嗽，感受著母語ê媠，了解真濟台灣ê代誌。「春天tī tó位」chit條歌，真正順嘴koh好聽。所以，我beh請ta̍k-ê來捧場，同齊大聲唱。保證大家唱了會當心情輕鬆，鬱卒得著tháu放，hō͘ lín歡喜khǹg tī心肝頭，永遠青春少年lóng bē老。
台灣字（白話字）版
Siōng Ài Chhiùⁿ ê Gín-á-koa
Chū sè-hàn, góa tio̍h chin ài chhiùⁿ-koa. Bô-lūn sī “Thiⁿ o͘-o͘, beh lo̍h-hō͘……” á-sī “tá-má-ka, liâm-tio̍h kha……”, ta̍k tiâu lóng ē-hiáu. Sui-bóng bat hō͘ lâng hiâm kóng góa sī káu-siaⁿ khit-chia̍h-âu, m̄-kú góa m̄ kiaⁿ lâng chhiò, bīn-phôe chin kāu, tiāⁿ-tiāⁿ kiâⁿ kàu tó-ūi tō chhiùⁿ kàu tó-ūi. “Gín-á-koa” ē-sái kóng sī góa ê má-chih, in-ūi góa tòa tī tōa to͘-chhī, hō͘ pē-bú koaiⁿ tiàm chhù-lāi ê sî-kan ū-kàu chē, chhit-thô-phōaⁿ bô kúi ê. Hó-ka-chài! Ū “Gín-á-koa” an-ùi- -góa, tī góa bô-liâu ko͘-toaⁿ ê sî-chūn, i sī siōng hó ê pôe-phōaⁿ.
Tī kok-hāu tha̍k-chheh liáu-āu, ta̍k lé-pài, góa siōng kî-thāi- -ê, tio̍h sī “Bó-gí-ji̍t” hit chi̍t kang. In-ūi gún ha̍k-hāu ē lī-iōng hā-khò ê sî-kan, hòng-sàng gín-á-koa hō͘ ha̍k-seng thiaⁿ. Kî-tiong ū chi̍t tiâu, góa siōng kah-ì, piān-nā thiaⁿ- -tio̍h, lóng ē jím-bē-tiâu tòe leh ti̍t-ti̍t chhiùⁿ :
Chhun-thiⁿ tī tó-ūi, góa khì mn̄g hoe-lúi, hue-lúi kóng i chiah khùn-chhíⁿ, kiò góa khì mn̄g lō͘-chúi.
Chhun-thiⁿ tī tó-ūi, góa khì mn̄g lō͘-chúi, lō͘-chúi kóng i teh pha̍k-ji̍t, kiò góa mn̄g pe̍h-lēng-si.
Chhun-thiⁿ tī tó-ūi, góa mn̄g pe̍h-lēng-si, pe̍h-lēng-si kóng chúi-gû teh tán- -i, kiò góa khì mn̄g niau-mi.
Chhun-thiⁿ tī tó-ūi, góa khì mn̄g niau-mi, niau-mi it-ti̍t hah-hì, sòa- -lo̍h koh sé-bīn, kiò góa khì mn̄g a-tī.
Chhun-thiⁿ tī tó-ūi, góa khì mn̄g a-tī, a-tī ba̍k-chiu chhiò-bi-bi, goân-lâi chhun-thiⁿ tī chia bih.
Ē-kì-tit thâu-chi̍t-pái thiaⁿ-tio̍h chit tiâu koa, ìn-siōng tio̍h te̍k-pia̍t chhim. Góa tńg kàu chhù tio̍h sûi chiūⁿ-bāng khì google, chiah chai-iáⁿ chit tiâu koa bat tio̍h kòe “Kim-khiok-chióng”, che sī Tâi-oân kui-bô͘ siōng tōa ê im-ga̍k-chióng. Só͘-í i ê phín-chit sī ū kòa pó-chèng- -ê, bo̍k-koài soân-lu̍t hiah-ni̍h-á bê-lâng, hiah-ni̍h-á hó thiaⁿ. Kap chìn-chêng góa só͘ thiaⁿ- -kòe ê kó͘-chá liām-iâu, khì-bī oân-choân bô kâng-khoán. Góa ká-sú sim-chêng chiâⁿ bái ê sî, chí-iàu chhiùⁿ “Chhun-thiⁿ tī tó-ūi……”, tio̍h ē cheng-sîn pá-tīⁿ sim-hoe-khui, só͘-ū ê hoân-ló kap khùn-jiáu lóng mā bē-kì-tit liáu-liáu ah.
Koa-sû siá kah chiâⁿ sim-sek, súi kah chhin-chhiūⁿ chi̍t siú si, tio̍h ùi chi̍t kù sio-chioh-mn̄g khai-sí. Chok-chiá siūⁿ beh chai-iáⁿ chhun-thiⁿ tàu-té sī chhàng tī tó-ūi, khòaⁿ-tio̍h hn̂g-lāi pah-hoe chiâu khui, só͘-í i thâu-chi̍t-ê siūⁿ- -tio̍h-ê, tō sī khì mn̄g hoe-lúi. Sui-bóng bô kiat-kó, m̄-kú chok-chiá bô hòng-khì, koh cháu khì mn̄g lō͘-chúi, pe̍h-lēng-si kap niau-mi. Mn̄g kàu chòe-āu chiah hoat-hiān, goân-lâi kin-pún m̄-bián sì-kè khì cháu-chhōe, chhun-thiⁿ tio̍h chhàng tī a-tī-á ê ba̍k-chiu-té. Góa kám-kak siá koa ê lâng chiâⁿ lī-hāi, kan-ta iōng gō͘ pha ê koa-sû, kán-tan lâi pho͘-pâi, tio̍h kā chhun-thiⁿ bí-lē ê kéng-tì, oân-choân siāu-kài- -chhut-lâi.
Chin tú-hó! Tī chi̍t nî sù-kùi lāi-té, góa siōng kah-ì- -ê tio̍h-sī chhun-thiⁿ. Chhun-thiⁿ nā kàu-ūi, piáu-sī o͘-kôaⁿ liâng-léng ê tang-thiⁿ í-keng kòe- -khì ah, sio-lō ê ji̍t-thâu-kng chiò tī sin-khu-téng, kám-kak chiâⁿ un-loán. Iù-chíⁿ ê chháu-á-ki thau-thau-á ùi thô͘-té nǹg- -chhut-lâi, chheⁿ-lèng-lèng ê chhiū-á mā ta̍uh-ta̍uh-á puh-íⁿ tōa-châng. Ngó͘-chhái ê hue-lúi khui kah chin iām-lē, ia̍h-á poe, chiáu-á thî, bān-bu̍t iū-koh têng-thâu-siⁿ. Só͘-í, chhun-thiⁿ tāi-piáu chi̍t ê choân-jiân sin-tiám-tiám ê khai-sí, mā sī góa ióng-kám bīn-tùi thiau-chiàn, iōng-sim phah-piàⁿ ê hó sî-ki.
Sio̍k-gí kóng, “Kam-goān bē chó͘-kong-sán, m̄-goān a-niâ ê ōe o͘-pe̍h tàn; kam-goān bē chó͘-kong-hn̂g, m̄-goān a-niâ ê ōe khǹg leh pha-hng.” Thàu-kòe chhù-bī ê gín-á-koa, hō͘ góa chū sè-hàn tō ē-tàng thiaⁿ-tio̍h chit phìⁿ thó͘-tē ê siaⁿ-sàu, kám-siū-tio̍h Bó-gí ê súi, liáu-kái chin chē Tâi-oân ê tāi-chì. “Chhun-thiⁿ tī tó-ūi” chit tiâu koa, chin-chiàⁿ sūn-chhùi koh hó-thiaⁿ. Só͘-í, góa beh chhiáⁿ ta̍k-ê lâi phâng-tiûⁿ, tâng-chê tōa-siaⁿ chhiùⁿ. Pó-chèng tāi-ke chhiùⁿ liáu ē-tàng sim-chêng khin-sang, ut-chut tit-tio̍h tháu-pàng, hō͘ lín hoaⁿ-hí khǹg tī sim-koaⁿ-thâu, éng-oán chheng-chhun siàu-liân lóng bē lāu.
讀hōo你聽
其他人也在看
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
身價8億人瑞與看護結婚 律師：子女若有做1事 婚姻恐無效
台北市102歲王先生與69歲賴姓女看護登記結婚，家屬認為整裝事情刻意隱埋，且憂心身價8億元王先生的財產不保，日前在醫院門口上演搶人大戰。事件驚動警方介入，律師王至德表示，如果事件最後鬧上法院，判決結果可能會跟很多人想的不一樣。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......