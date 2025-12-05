【台語世界／錄音】上敬愛ê國校老師

文、錄音／A-ka

若準講會當做翁仔某、父仔囝是前世緣，「老師kap學生」應該mā是一種難得ê緣分。我chiâⁿ幸運，ùi讀冊開始，所tú著ê老師lóng真疼惜- -我，尤其是國校仔低年級ê導師王老師。伊慈愛ê面容，kap hit雙牽過我寫字ê手，到taⁿ，我iáu-koh記tiâu-tiâu，無法度放bē記。

會記得去學校ê頭一工，我啥物lóng m̄知，緊張kah心肝頭phi̍h-pho̍k-chhái。M̄-kú，看著老師笑微微行入教室，應該是真好性地ê款，我kui-ê人隨輕鬆- -起-來。後來，發現老師teh教冊chiâⁿ趣味，tiāⁿ-tiāⁿ透過遊戲ê方式hō͘阮來學習，所以學生lóng真愛上課，心情有夠好。若有人聽無，老師會真有耐性，一遍koh一遍，講kah ta̍k-ê lóng了解，因為老師講：「細空m̄補，大空叫苦。」所以，學生tú著bē曉ê題目，伊會想辦法，hō͘阮一定ài學kah bat。

雖罔老師ê要求真嚴格，m̄-kú，伊mā有溫柔ê一面。會記得有一pái，我人teh艱苦，無張持sòa吐kah kui身軀。老師真煩惱，著趕緊問- -我：「敢是發燒ah？Á是食歹腹肚？」而且無嫌lah-sap，寬寬仔幫我整理hō͘清氣，chhōa我去保健中心休息。暗時koh khà電話來厝- -裡，問我ê狀況，看有khah好- -bô？老師ê關懷使我心肝窟仔燒lō仔燒lō，伊bē-su冬天ê日頭光仝款，hō͘我感覺chiâⁿ溫暖。

原本ê我真無自信，因為無論我按怎phah-piàⁿ，mā無法度親像阿姊仝款，hiah-ni̍h-á有才情。Tī我讀二年仔愈來愈失志ê時陣，老師看著我ê優點，鼓勵我去報名，參加全市ê台語講古比賽。一開始，我驚kah phi̍h-phi̍h-chhoah，雙腳直直chùn。老師講：「驚驚bē著等，只要用心去做，自然tō會曉ah。」著按呢，老師犧牲伊歇睏ê時間，陪我寫稿、幫我錄音、教我動作、hō͘我建議。Tī我想beh放棄ê時陣，老師一直為我加油，我只好piàⁿ性命練習。

終其尾，我總算得著人生當中ê頭一張獎狀。Chit ê比賽hō͘我知影，lám-lám馬mā有一步踢，著算gōng- -ê也有一項會。從此以後，我對家己重新看待，原來我mā有可取ê所在。只要對家己有信心，認真去做mài拖沙，腳踏實地mài kiu水，著m̄驚任何ê阻礙，我一定有屬於家己ê舞台。

Chit-má我khah大漢ah，已經是koân年級ê學生，早tō離開王老師所教ê班級。M̄-kú，我不時會利用下課ê時間，去chhōe伊開講。因為tī chit ê世界上，王老師影響我上深，是伊hō͘我有表現ê機會kap勇氣。一直到今仔日，我會當勇敢大範khiā tī台仔頂，參加演講比賽，講出我ê心內話，一切lóng ài感謝老師ê欣賞kap牽成。

我真幸福，tī人生ê起步，著會當tú著hiah-ni̍h用心ê好老師。將來我mā beh學老師ê精神，做代誌頂真、負責任。我beh用行動來證明，提出實在正港ê本領，來報答老師ê大恩情。

台灣字（白話字）版

Siōng Kèng-ài ê Kok-hāu Lāu-su

Nā-chún-kóng ē-tàng chò ang-á-bó͘ pē-á-kiáⁿ sī chêng-sì-iân, “lāu-su kap ha̍k-seng” eng-kai mā sī chi̍t chióng lân-tit ê iân-hūn. Góa chiâⁿ hēng-ūn, ùi tha̍k-chheh khai-sí, só͘ tú- -tio̍h ê lāu-su lóng chin thiàⁿ-sioh- -góa, iû-kî sī kok-hāu-á kē-nî-kip ê tō-su Ông lāu-su. I chû-ài ê bīn-iông, kap hit siang khan kòe góa siá-jī ê chhiú, kàu taⁿ, góa iáu-koh kì-tiâu-tiâu, bô-hoat-tō͘ pàng bē- -kì.

Ē kì-tit khì ha̍k-hāu ê thâu-chi̍t-kang, góa siáⁿ-mih lóng m̄ chai, kín-tiuⁿ kah sim-koaⁿ-thâu phi̍h-pho̍k-chhái. M̄-kú, khòaⁿ-tio̍h lāu-su chhiò-bi-bi kiâⁿ-ji̍p kàu-sek, eng-kai sī chin hó sèng-tē ê khoán, góa kui-ê lâng sûi khin-sang- -khí-lâi. Āu- -lâi, hoat-hiān lāu-su teh kà-chheh chiâⁿ chhù-bī, tiāⁿ-tiāⁿ thàu-kòe iû-hì ê hong-sek hō͘ gún lâi ha̍k-si̍p, só͘-í ha̍k-seng lóng chin ài siōng-khò, sim-chêng ū-kàu hó. Nā ū lâng thiaⁿ bô, lāu-su ē chin ū nāi-sèng, chi̍t piàn koh chi̍t piàn, kóng kah ta̍k-ê lóng liáu-kái. In-ūi lāu-su kóng, “Sè khang m̄ pó͘, tōa khang kiò-khó͘.” Só͘-í, ha̍k-seng tú-tio̍h bē-hiáu ê tê-bo̍k, i ē siūⁿ pān-hoat, hō͘ gún it-tēng ài o̍h kah bat.

Sui-bóng lāu-su ê iau-kiû chin giâm-keh, m̄-kú, i mā ū un-jiû ê chi̍t-bīn. Ē kì-tit ū chi̍t pái, góa lâng teh kan-khó͘, bô tiuⁿ-tî sòa thò͘ kah kui sin-khu. Lāu-su chin hoân-ló, tio̍h kóaⁿ-kín mn̄g- -góa, “Kám-sī hoat-sio ah? Á-sī chia̍h pháiⁿ pak-tó͘ ?” Jî-chhiáⁿ bô hiâm lah-sap, khoaⁿ-khoaⁿ-á pang góa chéng-lí hō͘ chheng-khì, chhōa góa khì pó-kiān tiong-sim hiu-sek. Àm-sî koh khà tiān-ōe lâi chhù- -nih, mn̄g góa ê chōng-hóng, khòaⁿ ū khah hó- -bô? Lāu-su ê koan-hoâi sú góa sim-koaⁿ-khut-á sio-lō-á sio-lō. I bē-su tang-thiⁿ ê ji̍t-thâu-kng kâng-khoán, hō͘ góa kám-kak chiâⁿ un-loán.

Goân-pún ê góa chin bô chū-sìn, in-ūi bô-lūn góa án-chóaⁿ phah-piàⁿ, mā bô-hoat-tō͘ chhin-chhiūⁿ a-chí kâng-khóan, hiah-ni̍h-á ū châi-chêng. Tī góa tha̍k jī-nî-á lú lâi lú sit-chì ê sî-chūn, lāu-su khòaⁿ-tio̍h góa ê iu-tiám, kó͘-lē góa khì pò-miâ, chham-ka choân-chhī ê Tâi-gí kóng-kó͘ pí-sài. Chi̍t-khai-sí, góa kiaⁿ kah phi̍h-phi̍h-chhoah, siang kha ti̍t-ti̍t chùn. Lāu-su kóng, “Kiaⁿ-kiaⁿ bē tio̍h-téng, chí-iàu iōng-sim khì chò, chū-jiân tō ē-hiáu ah.” Tio̍h án-ne, lāu-su hi-seng i hioh-khùn ê sî-kan, pôe góa siá kó, pang góa lo̍k-im, kà góa tōng-chok, hō͘ góa kiàn-gī. Tī góa siūⁿ beh hòng-khì ê sî-chūn, lāu-su it-ti̍t ūi góa ka-iû, góa chí-hó piàⁿ sìⁿ-miā liān-si̍p.

Chiong-kî-bóe, góa chóng-sǹg tit-tio̍h jîn-seng tang-tiong ê thâu-chi̍t-tiuⁿ chióng-chn̄g. Chit ê pí-sài hō͘ góa chai-iáⁿ, lám-lám bé mā ū chi̍t pō͘ that, tio̍h sǹg gōng- -ê iā ū chi̍t hāng ē. Chiông-chhú-í-āu, góa tùi ka-kī tiông-sin khòaⁿ-thāi, goân-lâi góa mā ū khó-chhú ê só͘-chāi. Chí-iàu tùi ka-kī ū sìn-sim, jīn-chin khì chò mài thoa-soa, kha-ta̍h-si̍t-tē mài kiu-chúi, tio̍h m̄ kiaⁿ jīm-hô ê chó͘-gāi, góa it-tēng ū sio̍k-î ka-kī ê bú-tâi.

Chit-má góa khah tōa-hàn ah, í-keng sī koân-nî-kip ê ha̍k-seng, chá tō lī-khui Ông lāu-su só͘ kà ê pan-kip. M̄-kú, góa put-sî ē lī-iōng hā-khò ê sî-kan, khì chhōe i khai-káng. In-ūi tī chit ê sè-kài-siōng, Ông lāu-su éng-hióng góa siōng chhim, sī i hō͘ góa ū piáu-hiān ê ki-hōe kap ióng-khì. It-ti̍t kàu kin-á-ji̍t, góa ē-tàng ióng-kám tōa-pān khiā tī tâi-á-téng, chham-ka ián-káng pí-sài, kóng chhut góa ê sim-lāi-ōe, it-chhè lóng ài kám-siā lāu-su ê him-sióng kap khan-sêng.

Góa chin hēng-hok, tī jîn-seng ê khí-pō͘, tio̍h ē-tàng tú-tio̍h hiah-ni̍h iōng-sim ê hó lāu-su. Chiong-lâi góa mā beh o̍h lāu-su ê cheng-sîn, chò tāi-chì téng-chin hū-chek-jīm. Góa beh iōng hêng-tōng lâi chèng-bêng, the̍h chhut si̍t-chāi chiàⁿ-káng ê pún-léng, lâi pò-tap lāu-su ê tōa un-chêng.

