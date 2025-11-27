【台語世界／錄音】台灣人ê hō͘-miâ
文／張智峯 Tiuⁿ, Tì Hong
每1 ê人lóng有屬於ka-tī ê名，chhut-sì chìn-chêng或者chhut-sì以後，sī-tōa-lâng tō chhoân好lán ê名。Ta̍k-ê民族hō͘-miâ lóng有chiâⁿ chē習慣，chhin-chhiūⁿ台灣原住民hō͘-miâ tō hām所謂ê漢民族bô-kâng。Tī chia kap ta̍k-ê分享台灣人ê hō͘-miâ。
Tī重男輕女ê時代，sī-tōa-lâng kā cha-bó͘-kiáⁿ hō͘-miâ khah無teh講究，chhin-chhiūⁿ「罔腰」、「罔市」，生tio̍h cha-bó͘-kiáⁿ，tō bóng-bóng-á io-chhī。Hō「招弟」，希望i 招小弟。Hit-ê時代ê女性實在chiâⁿ無奈。Goán a-bú kā我講，i ê五姑ê名hō-chò「善」，因為我ê外祖liân-sòa生5 ê cha-bó͘--ê，siān à。我ê六姑婆ê名hō-chò「忍」，第6 ê koh是cha-bó͘--ê，ài忍耐。感謝我ê外祖，in ang-á-bó͘ 繼續phah-piàⁿ，第7 ê是cha-po͘--ê，tō是我ê外公，nā-bô tō無我à。
內政部有公布每1 ê年代所謂ê「菜市á名」，tī「個人資料保護法」iáu-bē實施ê年代，hian-khui電話簿á，kāng-miâ kāng-sèⁿ ê人一堆，m̄-chai tó 1 ê chiah是你beh chhōe ê人ê電話。舉1 ê例，某1 ê年代，cha-po͘--ê hō-chò「正雄」、「文雄」、「武雄」ê人chiâⁿ chē，m̄-koh mā有chhù-lāi ê人m̄-sī叫in「Chèng-hiông」、「Bûn-hiông」、「Bú-hiông」，是用日本話來叫，「Masao」、「Fumio」、「Takeo」，尤其名是阿公hō--ê。Chit-chūn有pē-bú是請算命先ê來hō-miâ，有ê名mài講是台語，連華語mā m̄-chai beh án-chóaⁿ讀，電腦mā phah bē出來。Koh tī學校kà-chheh ê時，piān-nā開學the̍h-tio̍h學生ê名單，tō ài先看--過，ū-tang-sî-á ài koh查字典，nā名叫m̄-tio̍h，tō chiâⁿ失禮。個人a̍h-sī認為「菜市á名」khah好，因為名好，chiah有chia chē人hō。
台灣原住民hō͘-miâ hām所謂ê漢民族bô-kâng，m̄-koh中國國民黨來到台灣，強迫原住民ài使用漢人ê名姓，tō是beh kā原住民文化ê根chám-tn̄g。Chit-má原住民ē-tàng使用ka-tī ê族名，m̄-koh khah bô-chhái是身分證téng-bīn ê名ài用漢字，kan-taⁿ tī pha-su-phò͘-to͘h chiah看ē tio̍h in族名ê羅馬字。Chit-chūn有原住民ê職業野球選手用in ê族名來登記，chhin-chhiūⁿ 2024年第3屆世界野球12強比賽，tī Tokyo Dome舉辦台灣對日本ê比賽，電視放送ê人員khòaⁿ-tio̍h台灣原住民選手ê名，chiâⁿ giâu-gî，che kám-sī台灣人ê名？讀bē出來。我認為原住民用ka-tī ê族名是in ê驕傲，koh kā台灣原住民ê文化紹介hō日本人。
大多數ê人in ê名是pē-bú hō--ê，或者阿公、a-má hō--ê，m̄-koh我ê名是大舅hō--ê。大舅tī chhin-chiâⁿ lāi-té chiâⁿ受尊敬，sò͘-pái我ê名hō͘大舅來hō。大舅kā我講，i希望chit-ê gín-á有智慧，kā我hō-miâ「智峯」。有朋友kā我講，我ê名chiok sêng「和尚名」，「上智下峯」。我nā出家chia̍h-chhài，m̄-bián hō「法號」，直接用俗家ê名tō ē-sái。我nā和尚做liáu有khí，眾生ē稱呼我一聲「智峯禪師」。引用豬哥亮講過ê話，「我無去出家chia̍h-chhài做和尚chiâⁿ bô-chhái。」我想無一定ài出家，只要心存善念，做hó-tāi，tō是hām佛祖有緣，阿彌陀佛。各位先進，lín kám-ū kah-ì ka-tī ê名？
台灣字（白話字）版
Tâi-oân-lâng ê hō͘-miâ
Múi 1 ê lâng lóng ū sio̍k-î ka-tī ê miâ, chhut-sì chìn-chêng he̍k-chiá chhut-sì í-āu, sī-tōa-lâng tō chhoân hó lán ê miâ. Ta̍k-ê bîn-cho̍k hō͘-miâ lóng ū chiâⁿ chē si̍p-koàn, chhin-chhiūⁿ Tâi-oân Goân-chū-bîn hō͘-miâ tō hām só͘-ūi ê Hàn-bîn-cho̍k bô-kâng. Tī chia kap ta̍k-ê hun-hióng Tâi-oân-lâng ê hō-miâ.
Tī tiōng lâm khin lú ê sî-tāi, sī-tōa-lâng kā cha-bó͘-kiáⁿ hō͘-miâ khah bô teh káng-kiù, chhin-chhiūⁿ “Bóng-io”, “Bóng-chhī”! Seⁿ tio̍h cha-bó͘-kiáⁿ, tō bóng-bóng-á io-chhī. Hō “Chio-tī”, hi-bāng i chio sió-tī. Hit-ê sî-tāi ê lú-sèng si̍t-chāi chiâⁿ bô-nāi. Goán a-bú kā góa kóng, i ê gō͘ ko͘ ê miâ hō-chò “Siān”, in-ūi góa ê gōa-chó͘ liân-sòa seⁿ 5 ê cha-bó͘--ê, siān à. Góa ê la̍k ko͘-pô ê miâ hō-chò “Jím”, tē 6 ê koh sī cha-bó͘--ê, ài jím-nāi. Kám-siā góa ê gōa-chó͘, in ang-á-bó͘ kè-sio̍k phah-piàⁿ, tē 7 ê sī cha-po͘--ê, tō sī góa ê goa-kong, nā-bô tō bô góa à.
Lōe-chèng-pō͘ ū kong-pò͘ múi 1 ê nî-tāi só͘-ūi ê “chhài-chhī-á miâ”. Tī Kò-jîn Chu-liāu Pó-hō͘-hoat iáu-bē si̍t-si ê nî-tāi, hian-khui tiān-ōe-phō͘-á, kāng-miâ kāng-sèⁿ ê lâng chi̍t-tui, m̄-chai tó 1 ê chiah sī lí beh chhōe ê lâng ê tiān-ōe. Kí 1 ê lē, bó͘ 1 ê nî-tāi, cha-po͘--ê hō-chò “Chèng-hiông”, “Bûn-hiông”, “Bú-hiông” ê lâng chiâⁿ chē; m̄-koh mā ū chhù-lāi ê lâng m̄-sī kiò in “Chèng-hiông”, “Bûn-hiông”, “Bú-hiông”, sī iōng Ji̍t-pún-ōe lâi kiò, “Masao”, “Fumio”, “Takeo”, iû-kî miâ sī a-kong hō--ê. Chit-chūn ū pē-bú sī chhiáⁿ sǹg-miā-sian--ê lâi hō-miâ, ū ê miâ mài kóng sī Tâi-gí, liân Hôa-gí mā m̄-chai beh án-chóaⁿ tha̍k, tiān-náu mā phah bē chhut--lâi. Koh tī ha̍k-hāu kà-chheh ê sî, piān-nā khai-ha̍k the̍h-tio̍h ha̍k-seng ê miâ-toaⁿ, tō ài seng khòaⁿ--kòe, ū-tang-sî-á ài koh chhâ jī-tián, nā miâ kiò m̄-tio̍h, tō chiâⁿ sit-lé. Kò-jîn a̍h-sī jīn-ûi “chhài-chhī-á miâ” khah hó, in-ūi miâ hó, chiah ū chia chē lâng hō.
Tâi-oân Goân-chū-bîn hō͘-miâ hām só͘-ūi ê Hàn-bîn-cho̍k bô-kâng. M̄-koh Tiong-kok Kok-bîn-tóng lâi-kàu Tâi-oân, kiông-pek Goân-chū-bîn ài sú-iōng Hàn-jîn ê miâ-sèⁿ, tō sī beh kā Goân-chū-bîn bûn-hòa ê kin chám-tn̄g. Chit-má Goân-chū-bîn ē-tàng sú-iōng ka-tī ê cho̍k-miâ, m̄-koh khah bô-chhái sī sin-hūn-chèng téng-bīn ê miâ ài iōng Hàn-jī, kan-taⁿ tī pha-su-phò͘-to͘h chiah khòaⁿ ē tio̍h in cho̍k-miâ ê Lô-má-jī. Chit-chūn ū Goân-chū-bîn ê chit-gia̍p iá-kiû soán-chhiú iōng in ê cho̍k-miâ lâi teng-kì, chhin-chhiūⁿ 2024 nî tē 3 kài sè-kài iá-kiû 12 kiông pí-sài, tī Tokyo Dome kí-pān Tâi-oân tùi Ji̍t-pún ê pí-sài, tiān-sī hòng-sàng ê jîn-goân khòaⁿ-tio̍h Tâi-oân Goân-chū-bîn soán-chhiú ê miâ, chiâⁿ giâu-gî, che kám-sī Tâi-oân-lâng ê miâ? Tha̍k bē chhut--lâi. Góa jīn-ûi Goân-chū-bîn iōng ka-tī ê cho̍k-miâ sī in ê kiau-gō͘, koh kā Tâi-oân Goân-chū-bîn ê bûn-hòa siāu-kài hō Jit-pún-lâng.
Tāi-to-sò͘ ê lâng in ê miâ sī pē-bú hō--ê, he̍k-chiá a-kong, a-má hō--ê; m̄-koh góa ê miâ sī tōa-kū hō--ê. Tōa-kū tī chhin-chiâⁿ lāi-té chiâⁿ siū chun-kèng, sò͘-pái góa ê miâ hō͘ tōa-kū lâi hō. Tōa-kū kā góa kóng, i hi-bāng chit-ê gín-á ū tì-hūi, kā góa hō-miâ “Tì-hong”. Ū pêng-iú kā góa kóng, góa ê miâ chiok sêng “hôe-siūⁿ-miâ“, “siōng Tì hā Hong”. Góa nā chhut-ke chia̍h-chhài, m̄-bián hō “hoat-hō”, ti̍t-chiap iōng sio̍k-ka ê miâ tō ē-sái. Góa nā hôe-siūⁿ chò liáu ū khí, chiòng-seng ē chheng-ho͘ góa chi̍t-siaⁿ “Tì-hong siâm-su”. Ín-iōng Ti-ko-liang kóng--kòe ê ōe, “Góa bô khì chhut-ke chia̍h-chhài chò hôe-siūⁿ chiâⁿ bô-chhái.” Góa siūⁿ bô it-tēng ài chhut-ke, chí-iàu sim chûn siān liām, chò hó-tāi, tō sī hām Pu̍t-chó͘ ū-iân, o-mî-tô-hu̍t. Kok-ūi sian-chìn, lín kám-ū kah-ì ka-tī ê miâ?
讀hōo你聽
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 5 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 6 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 5 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前