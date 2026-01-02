【台語世界／錄音】阮學校ê圖書館

文、錄音／A-ka

自我bat字以來，著真愛看課外ê冊，ta̍k工lóng chiú tī冊內底。若是讀著佮意ê冊，我著親像鐵釘仔去黏著khip鐵仝款，hō͘伊khip kah ân-ân-ân，pak lóng bē離，不時mā讀到三更半瞑。看到精彩ê所在，著想beh拍pho̍k仔hoah讚；讀到傷心ê所在，著會目箍紅紅，強beh流目屎；看到心適ê所在，著會忍bē-tiâu大聲笑- -出來。我沉醉tī冊ê世界，真享受chit款迷人ê好滋味，感覺會當看冊是一件chiâⁿ幸福ê代誌。

M̄-kú，beh看好冊，是ài去tó位chhōe leh？俗語講：「Beh食好魚，著近海墘。」所以，若是beh看好冊，m̄免到海角天邊，學校ê圖書館著滿滿是ah！我一踏入圖書館，著會當鼻著厚厚ê冊芳味。看是beh認bat藝術音樂á-sī天文地理，想beh知影歷史傳奇á-sī現代科技，有kui厝間ê冊據在你選。Chit ê所在m̄-nā thang風、光線好，而且無人會攪吵，心情會當隨平靜落來。所以，tī chia tiām-tiām仔看冊，感覺記持特別好，hit種輕鬆kap快樂無法度用言語來形容。

Ta̍k禮拜，老師會安排一節課去圖書館，我lóng真期待。只要一到位，我會趕緊ùi冊櫥仔kéng一本iáu bē看過ê冊，然後選一ê sù-sī ê坐位坐- -落-來。我kā冊提tiàm手內，掀來掀去看無停，會當一本接一本。我上愛看小說，tòe故事ê劇情，liâm-mi緊張真驚惶、liâm-mi歡喜吐大氣，bē-su家己著是冊中ê主角仝款，實在刺激koh趣味。我tiāⁿ-tiāⁿ看kah m̄知影時間，若m̄是老師直直催，我真正足想beh一直看- -落-去。

阮學校ê圖書館設備真chiâu-chn̂g，有百科全書kap上新ê雜誌，koh會使欣賞奇巧ê影片，mā有電腦會當上網chhōe資料，hō͘我tòe會著時代，kā冊內ê智識完全吸收起來。圖書館mā會舉辦一寡活動，比如：新冊紹介、講故事比賽、冊芳王國等等。我lóng真捧場，三不五時著去圖書館借冊來看。所以chit學期，我當選讀冊siōng-kài濟ê第一高手，hō͘校長公開來表揚。Chit-má，我bē-su是一位學問飽tīⁿ、氣質文雅ê博士博，tī學校kiâⁿ路lóng有風，得著大家ê欣賞kap看重。

有人講：「人生ê趣味，著是一直teh學習。」年久月深，我對圖書館產生一份真特別ê感情。Tī我ê心目中，伊m̄-nā是一間khǹg冊ê厝niā-niā，伊也是一位貼心ê好朋友，陪伴我度過濟濟無聊孤單ê時陣，消除我ê煩惱kap心悶。伊mā親像一位好老師，tī我tú著問題kap困難ê時陣，歡迎我去chhōe答案。伊káⁿ-ná是烏暗中ê一pha燈仔火，指引我方向，hō͘我ê眼界koh-khah光明開闊，生活koh-khah豐富精彩。所以，阮學校ê圖書館著是我充電、滋養我性命上好ê所在。

台灣字（白話字）版

Gún Ha̍k-hāu ê Tô͘-su-koán

Chū góa bat-jī í-lâi, tio̍h chin ài khòaⁿ khò-gōa ê chheh, ta̍k-kang lóng chiú tī chheh lāi-té. Nā-sī tha̍k-tio̍h kah-ì ê chheh, góa tio̍h chhin-chhiūⁿ thih-teng-á khì liâm tio̍h khip-thih kâng-khoán, hō͘ i khip kah ân-ân-ân, pak lóng bē-lī. Put-sî mā tha̍k kàu saⁿ-kiⁿ-pòaⁿ-mî. Khòaⁿ kàu cheng-chhái ê só͘-chāi, tio̍h siūⁿ beh phah-pho̍k-á hoah chán; tha̍k kàu siong-sim ê só͘-chāi, tio̍h ē ba̍k-kho͘ âng-âng, kiōng-beh lâu ba̍k-sái; khòaⁿ kàu sim-sek ê só͘-chāi, tio̍h ē jím-bē-tiâu tōa-siaⁿ chhiò- -chhut-lâi. Góa tîm-chùi tī chheh ê sè-kài, chin hiáng-siū chit-khoán bê-lâng ê hó chu-bī. Kám-kak ē-tàng khòaⁿ chheh sī chi̍t kiāⁿ chiâⁿ hēng-hok ê tāi-chì.

M̄-kú, beh khòaⁿ hó chheh, sī ài khì tó-ūi chhōe leh? Sio̍k-gí kóng, “Beh chia̍h hó hî, tio̍h kīn hái-kîⁿ.” Só͘-í, nā-sī beh khòaⁿ hó chheh, m̄-bián kàu hái-kak thiⁿ-piⁿ, ha̍k-hāu ê tô͘-su-koán tio̍h móa-móa-sī ah! Góa chi̍t ta̍h-ji̍p tô͘-su-koán, tio̍h ē-tàng phīⁿ-tio̍h kāu-kāu ê chheh-phang-bī. Khòaⁿ sī beh jīn-bat gē-su̍t im-ga̍k á-sī thian-bûn tē-lí, siūⁿ beh chai-iáⁿ le̍k-sú thoân-kî á-sī hiān-tāi kho-ki, ū kui-chhù-keng ê chheh kì-chāi lí soán. Chit ê só͘-chāi m̄-nā thang-hong kng-sòaⁿ hó, jî-chhiáⁿ bô lâng ē kiáu-chhá, sim-chêng ē-tàng sûi pêng-chēng- -lo̍h-lâi. Só͘-í, tī chia tiām-tiām-á khòaⁿ chheh, kám-kak kì-tî te̍k-pia̍t hó, hit chióng khin-sang kap khoài-lo̍k bô-hoat-tō͘ iōng giân-gí lâi hêng-iông.

Ta̍k lé-pài, lāu-su ē an-pâi chi̍t chiat khò khì tô͘-su-koán, góa lóng chin kî-thāi. Chí-iàu chi̍t kàu-ūi, góa ē kóaⁿ-kín ùi chheh-tû-á kéng chi̍t pún iáu bē khòaⁿ- -kòe ê chheh, jiân-āu soán chi̍t ê sù-sī ê chē-ūi chē- -lo̍h-lâi. Góa kā chheh the̍h tiàm chhiú-lāi, hian lâi hian khì khòaⁿ bô thêng, ē-tàng chi̍t pún chiap chi̍t pún. Góa siōng ài khòaⁿ sió-soat, tòe kò͘-sū ê kio̍k-chêng, liâm-mi kín-tiuⁿ chin kiaⁿ-hiâⁿ, liâm-mi hoaⁿ-hí thó͘-tōa-khùi, bē-su ka-kī tio̍h-sī chheh tiong ê chú-kak kâng-khoán, si̍t-chāi chhì-kek koh chhù-bī. Góa tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ kah m̄ chai-iáⁿ sî-kan, nā m̄-sī lāu-su ti̍t-ti̍t chhui, góa chin-chiàⁿ chiok siūⁿ beh it-ti̍t khòaⁿ- -lo̍h-khì.

Gún ha̍k-hāu ê tô͘-su-koán siat-pī chin chiâu-chn̂g: ū pah-kho-choân-su kap siōng sin ê cha̍p-chì, koh ē-sái him-sióng kî-khá ê iáⁿ-phìⁿ; mā ū tiān-náu ē-tàng chiūⁿ-bāng chhōe chu-liāu, hō͘ góa tòe ē tio̍h sî-tāi, kā chheh-lāi ê tì-sek oân-choân khip-siu- -khí-lâi. Tô͘-su-koán mā ē kí-pān chi̍t-kóa oa̍h-tāng, pí-jû: sin chheh siāu-kài, kóng kò͘-sū pí-sài, chheh-phang ông-kok téng-téng. Góa lóng chin phâng-tiûⁿ, sam-put-gō͘-sî tio̍h khì tô͘-su-koán chioh chheh lâi khòaⁿ. Só͘-í chit ha̍k-kî, góa tòng-soán tha̍k-chheh siōng-kài chē ê tē-it ko-chhiú, hō͘ hāu-tiúⁿ kong-khai lâi piáu-iông. Chit-má, góa bē-su sī chi̍t ūi ha̍k-būn pá-tīⁿ, khì-chit bûn-ngá ê phok-sū-phok, tī ha̍k-hāu kiâⁿ-lō͘ lóng ū hong, tit-tio̍h tāi-ke ê him-sióng kap khòaⁿ-tiōng.

Ū lâng kóng, “Jîn-seng ê chhù-bī, tio̍h sī it-ti̍t teh ha̍k-si̍p.” Nî-kú-goe̍h-chhim, góa tùi tô͘-su-koán sán-seng chi̍t-hūn chin te̍k-pia̍t ê kám-chêng. Tī góa ê sim-bo̍k-tiong, i m̄-nā sī chi̍t keng khǹg chheh ê chhù niā-niā, i iā sī chi̍t ūi tah-sim ê hó pêng-iú, pôe-phōaⁿ góa tō͘-kòe chē-chē bô-liâu ko͘-toaⁿ ê sî-chūn, siau-tû góa ê hoân-ló kap sim-būn. I mā chhin-chhiūⁿ chi̍t ūi hó lāu-su, tī góa tú-tio̍h būn-tê kap khùn-lân ê sî-chūn, hoan-gêng góa khì chhōe tap-àn. I káⁿ-ná sī o͘-àm-tiong ê chi̍t pha teng-á-hóe, chí-ín góa hong-hiòng, hō͘ góa ê gán-kài koh-khah kong-bêng khui-khoah, seng-oa̍h koh-khah hong-hù cheng-chhái. Só͘-í, gún ha̍k-hāu ê tô͘-su-koán tio̍h-sī góa chhiong-tiān, chu-ióng góa sèⁿ-miā siōng hó ê só͘-chāi.

