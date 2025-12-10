【台語世界】313 Kì-liām-ji̍t



文／Ngô͘ Bēng-sim（專科一年學生）

313 台南市正義kap勇氣紀念日，紀念湯德章律師。

半樓仔刻tio̍h你ê氣味。一陣風吹- -過-來hō͘我感覺稀微。行過樓仔ê 柱仔邊，眼前出現bak血ê 你。

槍聲thàng過台灣人ê 心肝。烏布khàm掉正義ê名，我m̄敢吼出聲，因為咱koh ài 徛起來繼續行。

吞- -落-去ê 字條á是你kā阮jia ê 雨傘，hō͘阮免tī 大風大湧中搖choah。

縛牢leh ê hit 雙手親像ìⁿ-òⁿ 仝款，無法度喝出聲。

一聲台灣人Banzai 震撼台灣這塊土地，展現台灣人ê 韌命。

胸坎hit孔深koh紅 ê 孔嘴，直直bùn血，親像咱人ê 目屎仝款，仙止to止bōe牢。

正義ê目m̄願kheh。你孤身一人擔起這一切！倒tī土腳ê 你，會寒- -bōe？你ê 血，你ê目屎一點一滴無講無tàⁿ khǹg入去土腳底。風teh 吹，神魂tòe leh 飛。阮m̄甘放你孤單渡規暝。

目屎hām 血tī hit 叢大樹腳湠- -開，是釘根正義hām勇氣ê 根基。樹椏puh ê íⁿ-á 已經開始分枝開花。

一生走chhōe家己ê 名，想beh hām chit片土地仝姓名。Bô-ta-ôa，命運創治身不由己。

這陣花已經開， 你kám有看- -見？雖罔花芳猶未放送kah 四界去，不而過阮永遠深深感謝你。

這陣koh teh 拍拚ê 台灣人ah，mài 厭氣mài失志，總有一工天會清，月會明。等待風來花芳tō 會四界送！

台灣字（白話字）版

313 Tâi-lâm-chhī Chèng-gī kap Ióng-khì Kì-liām-ji̍t, kì-liām Thng Tek-chiong lu̍t-su.

Pòaⁿ-lâu-á khek tio̍h lí ê khì-bī, chi̍t-chūn hong chhoe- -lâi hō͘ góa kám-kak hi-bî.

Kiâⁿ kòe lâu-á ê thiāu-á piⁿ, gán-chiân chhut-hiān bak-hoeh ê lí.

Chhèng-siaⁿ thàng-kòe Tâi-oân-lâng ê sim-koaⁿ, o͘-pò͘ khàm tiāu chèng-gī ê miâ, góa m̄-káⁿ háu chhut siaⁿ, in-ūi lán koh ài khiā khí-lâi kè-sio̍k piàⁿ.

Thun- -lo̍h-khì ê jī-tiâu-á sī lí kā goán jia- -ê hō͘-sòaⁿ, hō͘ goán bián tī tōa-hong tōa-éng tiong iô-choah.

Pa̍k tiâu- -leh ê hit siang chhiú chhin-chhiōⁿ ìⁿ-òⁿ kâng-khóaⁿ, bô hoa̍t-tō͘ hoah chhut-siaⁿ.

Chi̍t-siaⁿ Tâi-oân-jîn Banzai chìn-hām Tâi-oân chit tè thó͘-tē, tián-hiān Tâi-oân-lâng ê jūn-miā.

Heng-khám hit khang chhim koh âng ê khang-chhùi, ti̍t-ti̍t bùn hoeh, chhin-chhiōⁿ lán lâng ê ba̍k-sái kâng-khóaⁿ, sian chí to chí bōe tiâu.

Chèng-gī ê ba̍k m̄-goān kheh, lí ko͘-sin chi̍t-lâng taⁿ-khí che i̍t-chhè. Tó tī thô͘-kha ê lí ē kôaⁿ- -bōe? Lí ê hoeh, lí ê ba̍k-sái chi̍t-tiám chi̍t-tih bô-kóng bô-tàⁿ khǹg ji̍p-khì thô͘-kha té. Hong leh chhoe, sîn-hûn tòe leh poe. Goán m̄-kam pàng lí ko͘-toaⁿ tō͘ kui-mê.

Ba̍k-sái hām hoeh tī hit châng tōa-chhiū-kha thòaⁿ- -khui, sī tèng-kin chèng-gī hām ióng-khì ê kin-ki. Chhiū-oe puh ê íⁿ-á í-keng khai-sí hun-ki khui-hoe.

It-seng cháu-chhōe ka-tī ê miâ, siōⁿ beh hām chit-phiàn thó͘-tē kâng sèⁿ-miā, bô-ta-ôa, miā-ūn chhòng-tī sin-put-iû-kí.

Chit-chūn hoe í-keng khui, lí kám ū khòaⁿ kìⁿ? Sui-bóng hoe-phang iáu-bē hòng-sàng kah sì-kè khì, put-jî-kò goán éng-oán chhim-chhim kám-siā- -lí.

Chit-chūn koh leh phah-piàⁿ ê Tâi-oân-lâng ah, mài iàn-khì mài sit-chì. Chóng ū chi̍t kang thiⁿ ē chheng, goe̍h ē bêng. Tán-thāi hong lâi hoe-pang tō ē sì-kè sàng.