台語兒童新聞主播營 孩子首度錄音室體驗收穫滿滿

臺灣台語兒童新聞主播體驗營大合照。

助理講師帶領學員一起進錄音室錄製台語新聞。

學員家長一同欣賞成果發表。

國立教育廣播電臺臺北總臺今天（22日）辦理臺灣台語兒童新聞主播體驗營，在經過主持人童真帶領參與的學員一起學習新聞排序以及播音的技巧後，由助理講師帶領學員一起練習新聞稿的播報，以及進錄音室實際演練，希望藉此讓學員對臺灣台語有更深的認識。



雖然新聞稿的文字較為艱深，但是參與的學員還是認真抄寫筆記，也利用上午講師分享的線上工具，查詢不會念的臺灣台語，並仔細在新聞稿上做筆記，在短短一小時內就錄製完成一節新聞。

參與活動的梁芯菱同學說，這是她第一次進錄音室錄音，至於唸臺灣台語新聞稿的部分，她則是說因為沒有很長所以可以多練習幾次，不會覺得特別困難。

活動最後家長也一起到場欣賞孩子們經過一天課程後所錄製的新聞播報成果，最後由教育廣播電臺副臺長呂敏君頒發證書及紀念品麥寶吊飾。呂敏君副臺長特別用較不擅長的台語致詞，她表示希望大家都能利用今天的機會認識台語也認識教育電臺，更希望未來這些小小主播未來可以進電臺一起當同事。