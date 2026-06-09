台語劇登上國際舞台！獲25萬元最高獎金 製作人感性發聲：日本人想來台灣尋找萬華
公視台語台電視電影《鯽魚》及影集《再見1987》雙雙入選「台北電影節」，將分別在7月1日及7月4日於台北中山堂世界首映。在國際舞台上，《大仙尪仔》成功奪得日本「夕張國際奇幻電影節」國際新浪潮電影獎，拿下25萬日圓獎金，為本屆夕張影展獎金最高的大獎，為台語影視再添國際光彩。
《鯽魚》陣容集結陳雪甄、陳馨妃（斯拉）、徐麗雯、楊大正、黃迪揚、蕭東意、盧志杰、吳宗恩、安原良等實力派演員。描述一個不會哭，也沒有名字的男孩「鯽仔」（陳馨妃飾），在尋找母親（徐麗雯飾）的過程中，找上道姑紅姨（陳雪甄飾）幫忙觀落陰，卻意外揭開小鎮世代糾葛的歷史塵埃。
《鯽魚》陳馨妃找道姑媽媽下落 揭開沉痛過往
《鯽魚》於北影釋出預告，只見躲在神桌下的陳馨妃低聲詢問陳雪甄：「為什麼我媽媽會不見？」陳雪甄則神秘回應：「不見不代表不會回來啊。」預告尾聲，陳雪甄顫抖地將槍口塞入口中，暗示著塵封已久的沉痛過往即將被揭開。
林哲熹、方志友《再見1987》上演時代虐戀
影集《再見1987》由林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明，韓星李侑菲、文熙景聯合演出，故事時空橫跨40餘年，時代背景跨越台灣、日本與韓國，講述1940年代才子佳人的深刻摯愛，卻因時代動盪被迫離散，成為牽絆半生且不可觸碰的靈魂秘密。
《再見1987》將於台北電影節放映「特別版」，故事聚焦在主演林哲熹、方志友從1940至1987年的深刻情感。預告一釋出，也立刻在社群平台掀起熱烈討論，網友紛紛留言期待播出。
此外《大仙尪仔》也傳來好消息，日前在日本獲得「夕張國際奇幻電影節」國際新浪潮電影獎。主創團隊前進日本國際首映，代表台灣在亞洲極具指標性的電影盛會留下重要一頁。
《大仙尪仔》製作人許皓宜感性發文：「國際首映就像一場大型盲測，看到歐美國家的朋友原來會從頭哈哈笑到尾、亞洲朋友看到結尾會像我一樣不自覺地嘴巴微張、日本朋友看了會想來台灣尋找萬華。」感謝日本評審如同知音一般。
《大仙尪仔》演員陣容集結洪都拉斯、范逸臣、牧森、温昇豪、鄭仲茵、方馨。以黑色幽默的手法，描述萬華街友在人生最窘迫之時，意外天降橫財，在財富自由與黑道追殺之間奔走求生的荒謬旅程。《鯽魚》、《再見1987》及《大仙尪仔》都將於下半年陸續與觀眾見面。
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