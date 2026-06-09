台語唸法竟成選戰攻防 蘇巧慧緩頰：尊重大家討論

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 2026新北市長選舉戰況拉鋸，藍綠陣營攻防不斷，李四川競選辦公室今（9日）兩度發出新聞稿，不滿綠營民代攻擊李四川對「三重」的台語發音，甚至抨擊稱「貽笑大方、對新北市不太熟」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午回應，三重埔（Sann－tîng－poo）聽起來很親切，但三重是現在的行政區，所以，三重（Sam－tiông）也是會用，語言就是會隨著時間進化，他們都尊重大家的討論。

李四川競辦點名，蘇巧慧陣營的議員張之豪在臉書公開質疑李四川的台語發音念錯，甚至稱這是「貽笑大方、對新北市不太熟」。但李四川的發音，跟當年參選新北市長的蘇貞昌的三重（Sam－tiông）台語發音一致。以張之豪邏輯，就是在批評賴清德、蘇貞昌、民進黨多位三重民代「對三重不熟，對新北市不熟」。

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蘇巧慧則表示，語言就是會隨著時間進化，他們都尊重大家的討論。而他們自己就有「水獺媽媽巧巧話」的說故事頻道，在教大家更多地使用自己的母語。使用自己的語言，自己媽媽的話、爸爸的話來傳承文化都是好事，他們鼓勵這樣的方式。

另就李四川拋出六大動保政見。蘇巧慧表示，她早在5月17日就率先提出寵物政見，他們的三大方向包括：擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療照護量能以及擴大寵物的長照實施。不只是網路，也在實際活動受到很多毛小孩主人的肯定，他們希望像這樣正面推出政見，就是未來新北市民希望看到的方式。

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