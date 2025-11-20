台語天后曬16歲嫩照！網刷告白求當女朋友 黑長髮白襯衫小蠻腰超清純

記者鄭尹翔／台北報導

孫淑媚近日在社群平台曬出一張16歲時的青澀嫩照，青春模樣曝光後立刻引發大量討論。她在貼文中感嘆「青春啊16歲」，並笑稱當年公司配車穩定到不可思議，因為「車上載的是正貨」，幽默文字讓粉絲又驚又笑，留言直呼美貌完全像國民女友。

孫淑媚曬出16歲嫩照。（圖／翻攝自孫淑妹IG）

畫面中16歲的孫淑媚以一頭自然黑長髮入鏡，清秀臉龐與自然氣質十分吸睛。她還打趣描述當年的車穩定到「畫眼線不抖吃湯麵不會灑睡著也不會滾來滾去」，這段自嘲式分享讓網友大讚可愛又真實，紛紛稱她從小就擁有明星天分。

這張28年前保存下來的舊照曝光後，迅速獲得圈內好友與粉絲熱烈回應。藝人陳宥心留言稱讚她是真正從小美到大，陳思安則笑說一路看著她成人。大批網友也湧入留言「這是昨天拍的吧」「以前美現在更美」「天生麗質不誇張」，讓討論區瞬間被青春回憶淹沒。

孫淑媚在演藝圈多角發展，能演能唱。（圖／資料照）

現年44歲的孫淑媚自14歲參加歌唱比賽後便嶄露鋒芒，出道以來推出多首台語經典作品，在歌壇占有一席之地，更成功跨足戲劇領域。她以溫暖嗓音與自然親和力受到各年齡層喜愛，是台語歌壇深具代表性的歌后之一。

近期孫淑媚在電影《南方時光》中飾演母親角色大受好評，被觀眾讚為最貼近現實的媽媽形象。她曾透露自己從小就喜歡觀察人，尤其觀察母親多年，這些細膩累積讓她在表演時展現更自然的流動與情感深度，使演技備受肯定，也再次讓觀眾看到她多面向的魅力。

