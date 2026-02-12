台語天后消失7年！擺地攤賣文具賺生活費 驚人模樣客人早就認不出
記者鄭尹翔／台北報導
歌手陳淑萍曾一度消失歌壇，為了維持生計，跑到五分埔賣衣服、幫店家當會計，甚至清晨五點出門擺地攤賣文具。出道自三立影視《21世紀新人歌唱排行榜》兒童組的她，13歲時就是節目第五位過關者，如今推出全新專輯《胭脂花》，累積發行13張個人專輯，回首那段低潮歲月，坦言曾動念轉行，演藝路走得跌跌撞撞。
陳淑萍回憶，童星時期因比賽嶄露頭角，獲得關注與掌聲，但隨著年紀增長，曝光機會逐漸減少，「長大以後其實也沒有人認得你。」她直言，那段時間屬於「要紅不紅」的尷尬階段，加上對自己身材缺乏自信，一度陷入低潮，甚至懷疑是否還適合留在歌壇發展。
在加入「豪記唱片」之前，陳淑萍的低潮期長達近八年。為了收入穩定，她到五分埔幫忙賣衣服、當會計，也和朋友一起擺地攤，在早市販售文具。她透露，當時因為童星光環早已淡去，幾乎沒有人認出她，反而讓她能安心工作。每天清晨五點就出門擺攤，一做就是一、兩年，辛苦卻也踏實。
談起那段日子，陳淑萍坦言從未對媽媽多說辛苦，「就是報喜不報憂。」她也曾考慮尋找更穩定的工作，但若朝九晚五上班，就無法兼顧演藝工作，最終仍選擇邊擺攤、邊接通告與演出機會，苦撐著對唱歌的熱愛。她說，那是一段自我懷疑與自我拉扯並存的時光。陳淑萍從童星出道、歷經低潮擺地攤賣衣服，到再度回歸歌壇，她用時間證明自己的堅持。回首過去，她不再逃避那段消失的歲月，反而感謝那些清晨五點的日子，讓自己更懂得珍惜舞台。
