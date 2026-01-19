台語天后龍千玉突連推超過10場演出！最新身體狀況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕台語歌后龍千玉攜手王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶而等歌手齊聚高雄愛心獻唱，在歲末寒冬傳遞溫暖。龍千玉表示每每看到兒童受虐事件，十分揪心，呼籲用愛的力量撫平傷害；王瞳分享守著與艾成對受虐兒的愛，做永恆的連結。

「台灣愛與希望國際關懷協會」年度愛心晚會週日晚間在高雄林皇宮舉行，王瞳與特殊兒童一起演唱艾成生前的福音創作曲《耶穌》，並以《你的甜蜜》與台下熱情互動，王瞳分享這些孩子們雖然看來很辛苦，卻也都是甜蜜的負擔，每年一定抽空出席愛心活動，「艾成生前最關心的受虐兒，我會持續的關注，完成他的心願，讓他在天上不擔心、這也是我與艾成的一個永恆的連結。」

壓軸登場的台語歌后龍千玉一襲紅色禮服演唱應景新歌《祝你馬到成功》，接續演唱八點戲劇神曲《尚水的愛》，最後熱唱金曲《風中的玫瑰》，現場大合唱宛如巨型K歌場，為愛心晚會帶來最高潮。第三次為受虐兒發聲，龍千玉表示身為母親真的很不捨，不解為何會有大人們如此殘害小孩，每每看到這些社會新聞，都會難過哭出來。

提到近況，龍千玉忙著四月將登場的「男人情女人心」個唱與新輯《戲夢》，為了演唱會減量演出，跨年活動沒有接，也婉拒海內外10多場演出，希望好好保養聲音與體力，近來持續超慢跑與心肺訓練，驚喜發現身體因為運動變好了，過往忙工作疏於保養，因為演唱會反而讓身心靈得到調理。

「小王子」吳俊宏剛從韓國旅遊返台，他認為小孩都是心頭肉，分享曾經探訪天使粉絲，「熱情專注用力的握著我的雙手，我們就持續的握著手五分鐘。」 班鐵翔則喊話愛心永遠都是需要的，因為好友艾成，會持續的為愛獻唱，二月將赴愛爾蘭拍電影，全程以英語演出，期待順利完成。

孟慶而連著六年愛心演出零缺席，她分享除夕會在軍中演出，陪國軍兄弟過年，馬年會密集發表許多的創作曲，很開心大家越來越多參與，拯救受虐兒，心中很感激大家的熱情投入幫助。「台灣愛與希望國際關懷協會」網址：https://taiwanlove-hope.org/

