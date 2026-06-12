台語女星拍片出事！設施操作失誤「瞬間意外」躲不及 身體一半都遭殃

四季線上／陳軒泓 報導

台語女星吳申梅推出全新單曲〈心落雨〉，此次新歌邀來江蕙〈黑咖啡〉創作人周韋杰第三度合作，吳申梅透露創作靈感來自年少時最喜歡的作家席慕蓉，她特別提到，席慕蓉在經典作品《無怨的青春》中寫下的一句話：「在年輕的時候，如果你愛上了一個人，請你，請你一定要溫柔地對待他。」多年後回頭再讀，她有了截然不同的體悟。她將這份感受分享給周韋杰老師，希望能透過音樂把女性在愛情與人生中歷經的酸甜苦辣唱出來。

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吳申梅推出全新單曲（圖／喜上梅梢娛樂提供）

值得一提的是，〈心落雨〉此次更特別找回吳申梅首張專輯《思念無罪》的黃金班底，由新加坡知名編曲家 Terence Teo 操刀編曲，為歌曲注入全新風貌。Terence Teo 大膽採用吳申梅過去較少接觸的華爾滋三拍子節奏打造歌曲，談到演唱過程，吳申梅坦言三拍子的歌曲雖然好聽，但其實相當不好掌控。她笑說，當時自己一直苦惱該如何詮釋到最好，媽媽「瑪莉姐」還在一旁熱心指導：「妳就蹦恰恰、蹦恰恰，第一拍最重，給它唱下去就對了！」

吳申梅挑戰新曲風，坦言難以詮釋（圖／喜上梅梢娛樂提供）

而日前拍攝 MV 正好是天氣晴朗，為了營造雨中氛圍劇組出動灑水設備，沒想到工作人員一時拿捏不準水量，當水柱從屋頂傾瀉而下時，雨勢大到猶如豪雨，不但差點把吳申梅手上的透明雨傘沖到變形，整個人更瞬間被淋濕半身。幸好妝髮沒有受到太大影響，吳申梅忍不住笑說：「那一瞬間真的有嚇到，想說遇到颱風嗎？」不過她隨即樂觀表示：「俗話說遇水則發，希望這場『大雨』是好兆頭，也希望〈心落雨〉能像〈外家〉一樣受到大家喜愛，締造亮眼成績！」

吳申梅拍MV濕了半身，笑喊遇水則發（圖／喜上梅梢娛樂提供）

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