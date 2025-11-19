台語女歌手疑遭「設局」飯店被抓猴 真實身分曝光
出身《五燈獎》的44歲台語女歌手，向來低調勤跑商演，沒什麼緋聞，卻被爆出捲入一起疑似「仙人跳」事件。女歌手和自稱已離婚的高中舊愛吳男南下墾丁，同房過夜時，半夜遭男方王姓妻子帶人破門錄影，指控侵害配偶權，要求賠償並逼簽百萬元本票。事件鬧上法院後，法官認定她是在脅迫下簽字，又無實際侵權證據，判王女敗訴，不得再拿和解書討錢，全案仍可上訴。而現在女歌手的身分也曝光。
判決書指出，女歌手與吳姓舊愛曾在高中短暫交往，多年未聯絡，直到去年對方突然主動聯繫，自稱已與妻子離婚，先約她和閨密吃飯，又提議可陪同到墾丁散心。由於吳男強調已經離婚，再加上旅費考量，她同意由吳男開車南下，並為了省錢，同住一間房，但分別睡在客廳與沙發，雙方都堅稱沒有任何親密行為。
未料當晚深夜11時，吳男先帶王姓妻子進入房間，隨後一群人衝進來，邊錄影邊大罵她破壞婚姻，開口就喊價要賠上千萬元。身高僅153公分、體重40多公斤的戴梅君，面對身材壯碩、又人多勢眾的王女等人，自覺完全不敵，且擔心影片、消息被曝光，重創多年累積的歌手形象和商演工作，只能在房內簽下和解書和百萬本票才得以離開。
事後戴梅君回想當晚情況，發現當晚是由吳男親自帶王女一行人進房，但衝突現場的文件，卻只寫她一人負責賠償，吳男完全不用承擔，對方還刻意以先不要報警為由假意安撫、拖延時間。之後在王女多次催款之後，吳男卻突然消失、不讀不回，讓她驚覺可能遭到設局。她隨即寄出存證信函，主張和解書及本票因受脅迫而無效，拒絕付款，王女則提告要求履約。
法院勘驗當晚錄影後認定，戴梅君衣著完整，畫面中沒有任何足以證明她與吳男有親密行為的片段，也無侵害配偶權的具體證據。判決指出，她是基於相信吳男已離婚才答應同行，加上當時人數與體型懸殊，她明顯是在壓力與恐懼下簽署文件，又在法定期限內提出撤銷，因此和解書及本票不具效力，王女不得再據此求償。
現涉案女歌手身分已確認為戴梅君。她早年在《五燈獎》連闖20關，長期活躍於中南部商演，每月接案十多場。據「壹蘋新聞網」報導，戴梅君所屬的欣代唱片也回應，整起事件是被設局，法院判決已落幕，目前皆已處理妥當。戴梅君也透過友人表示，相關法律事務已交由律師處理，將不再回應。
