台語女歌手胃癌手術隔天突「翻白眼斷氣」 昏迷285天家屬怒喊要真相
（記者蔡函錚／綜合報導）曾以台語歌手身分活躍的 74 歲王姓婦人、藝名石琇惠，去年因胃癌一期在嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離術（ESD）。原本僅是規劃以微創方式處理早期癌變，未料術後隔天便出現呼吸不順，五天後更在家屬眼前突然翻白眼、心跳停止，雖經搶救恢復心跳，卻從此陷入植物人狀態，長期臥床在加護病房。王婦於今年 8 月 30 日病逝，而家屬質疑醫療流程存在疏失，已向地檢署提出過失致死告訴。
圖／曾以台語歌手身分活躍的 74 歲王姓婦人去年因胃癌一期在嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離術（ESD），未料術後隔天便出現呼吸不順，從此陷入植物人狀態。（翻攝自yuan thousand YT）
家屬指出，王婦本身就罹患重症肌無力，去年 11 月在周姓醫師建議下安排胃癌一期手術。他們表示，術後隔天王婦即出現明顯呼吸困難，五天後更當場停止呼吸心跳，搶救成功後卻再也未恢復意識，長達 285 天只能仰賴加護照護。家屬回憶這段期間，每一次探視都伴隨內疚與無力感，也質疑院方對於術前風險沒有充分提醒。
家屬也說，術後病情惡化時希望院方能積極說明，但院方僅回覆「有意見可循正常申訴管道」。這樣的回應讓家屬心中留下極大挫折與不安，並成為他們後續決定提告的主因之一。
針對外界質疑，嘉義基督教醫院表示，手術前已由麻醉團隊完成完整評估，初期恢復情況良好，而住院期間確實曾出現呼吸問題，但醫院已在第一時間啟動會診並給予治療，症狀一度有所改善。
院方指出，去年 11 月 17 日晚間王婦呼吸急遽惡化，院方立即啟動急救並送入加護病房，由跨團隊接手後續治療。院方強調，王婦的呼吸衰竭並非手術或重症肌無力風險引發，而醫療團隊自始均依照專業常規處理。
此外，嘉基也透露，從去年 12 月起多次建議家屬評估轉往一般病房或長照機構，以利後續照護，但家屬始終不同意；直到今年 8 月初才點頭同意轉護理機構，原訂 9 月 2 日出院銜接，但王婦在 8 月 18 日病情急轉直下，最終於 8 月 30 日離世。
目前檢方已受理家屬提出的過失致死告訴，相關醫療爭議將由司法進一步調查釐清。
