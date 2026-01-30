台語女歌手與金馬影后陳淑芳擁十年情誼 追逐偶像劉德華甜喊「歐巴」

台語歌手紫君與金馬影后陳淑芳擁多年情誼。（欣代唱片提供）

台語歌手紫君推出全新專輯《歐巴我愛你》，與她私下以母女相稱的陳淑芳，近期也正忙於新電影《雙囍》宣傳，一個出新專輯、一個推新電影，陳淑芳今（30日）開心笑說：「我有新電影，紫君有新專輯，這是雙喜臨門，希望大家多多支持我們。」一句話，道盡兩人多年來的深厚情誼。

新專輯《歐巴我愛你》一曝光就引發討論，紫君害羞坦言，歌名裡的歐巴不是戀人，而是她追了超過20年的偶像天王劉德華，身為「華仔天地」忠實成員的她笑說：「沒想到年少時的追星心情，竟然有一天會直接寫成自己的專輯名稱與主打歌。」

紫君透露，從學生時期就深深著迷劉德華，家中收藏了偶像所有卡帶與CD，房間牆上還貼著電影《天若有情》的海報，她曾把自己的專輯遞到劉德華面前，華仔親切會了一句：「加油喔。」讓她感動至今，也因為那句話，更喜歡他。

除了追星，紫君與陳淑芳之間的母女情同樣令人動容，兩人緣起於10年前合作微電影，之後便以母女相稱，私下她叫對方「媽咪」，陳淑芳對她的照顧就像親生女兒一樣，而紫君每年過年都會親手滷筍乾寄給淑芳媽咪，近年也固定準備自家「澤字號」餐廳禮盒送到家中。

紫君與陳淑芳之間的母女情同樣令人動容。（欣代唱片提供）

紫君分享，有次陳淑芳到台中工作，臨時打電話說想去她店裡吃飯，但當時她已洗好頭躺下，來不及從烏日趕到豐原相見，沒想到之後陳淑芳遇到紫君身邊的朋友，還會嬌嗔地說：「紫君都沒來陪我吃飯。」一句玩笑話，也藏不住媽咪對女兒滿滿的疼愛與惦記。

