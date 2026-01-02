台語女歌手跨年「學羊叫」暴紅 網敲碗：明年必須請她

屏東東港跨年晚會意外在網上爆紅，因為台語歌手謝采吟演唱自創曲〈羊咩咩〉，活靈活現地學羊叫聲，瞬時成為迷因瘋傳，網友紛紛敲碗，明年正好是羊年，必須請她來表演！而記者也找到歌手本人，她直呼，在網上暴紅自己感到意外，也覺得很幸運。

謝采吟解釋，這首自創曲〈羊咩咩〉裡面提到的都是小時候家中曾經養過的動物，包括牛羊、鴨子、火雞等；至於在歌曲中直接模仿羊咩咩的叫聲，她透露，是兒子提議的，沒想到成了這次最吸睛的效果。

謝采吟說，自己已經58歲了，從來都沒有放棄過表演的夢想，這一次的跨年表演也是自己爭取來的，受到大家這麼大的熱烈迴響，感到非常開心。

