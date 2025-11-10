台語女歌手轟：嫌政府就搬走！遭網酸「嘴巴愛台」回擊了

娛樂中心／楊佩怡報導

31歲台語創作女歌手鐘綺（涂敏琦），擁有優美歌喉的她，曾入圍多個獎項。目前旅居加拿大，並時常拍片結合英、台語用西洋圈推廣台語。她8日在社群上PO出一段影片指出有朋友打給她抱怨「住在台灣有多爛」，她忍不住用台語回嗆對方，卻慘遭部分網友質疑她長期駐國外，只是嘴巴說愛台灣。對此，鐘綺發文反擊了。





台語女歌手鍾綺日前在社群上指出朋友向她抱怨「住在台灣有多爛」，讓她傻眼不已。（圖／翻攝自IG@_bell66_）

台語歌手鐘綺日前在Threads上發文表示，一大早被朋友電話吵醒，對方突然發瘋抱怨「住在台灣有多爛」，令她傻眼的回：「蛤？有事嗎？台灣超棒的好嗎，我超愛，一切都很好」，更直言朋友的抱怨讓她感覺很糟。此外，她也坦言聽到這種抱怨都會受不了，「從早到晚都在嫌政府、嫌經濟、嫌治安，每個都要嫌，只要跟台灣有關都很差，可以不要這樣嗎？真的聽得很膩欸！」。最後再用台語結尾，「你一個土生土長的台灣人，整天唾棄自己的國家，你不丟臉嗎？」。

鍾綺遭網友長期駐國外，只會嘴巴說愛台灣。（圖／翻攝自IG@_bell66_）

貼文曝光後，大部分網友對於鍾綺的觀點都表示贊同、深有同感，但卻有少部分網友酸她長住國外，只會嘴巴上說愛台灣而已。對此，鐘綺9日特別發文回應網友質疑，她表示自己不住在台灣是因為她的工作是需要在國外完成的，「我跑來跑去難道不等於我住台灣嗎？我就是出生在台灣，純純正正的台灣人但我不能出差，不能工作嗎？那說我為什麼不留在台灣的人 你要給我工作嗎？」。最後她痛批這些質疑她的網友們不要那麼無知，「罵人也請搞清楚狀況再開槍！」。

鍾綺遭嗆駐國外「只會嘴說愛台灣」，她反嗆網友「不要那麼無知」。（圖／翻攝自IG@_bell66_）













