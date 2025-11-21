台語女歌手「動手術變植物人」臥床285天後亡 家屬控醫療疏失

嘉義基督教醫院。（圖／翻攝維基百科）

台語歌手石琇惠擁有〈南鯤鯓之戀〉等知名作品，去年11月，她在嘉義基督教醫院接受胃癌初期手術，卻在術後突發重症，最終成為植物人，臥床近十個月後於今年8月病逝，享壽74歲。家屬不滿醫療過程，認為院方未充分揭露手術風險，控告醫師醫療過失致死，並在醫院門前舉牌抗議。對此，院方也給出回應了。

石琇惠長年受重症肌無力所苦，去年確診胃癌第1期後選擇接受手術治療。原本術後恢復良好，卻在隔日出現嚴重呼吸困難，情況急轉直下。第五天更出現心跳停止情形，經搶救雖恢復生命徵象，卻陷入植物人狀態。

家屬表示，石琇惠自術後即無法自主呼吸，長期臥床未能清醒，過程中全靠家人輪流陪伴並唱歌鼓勵。她最終於今年8月30日病逝，臥床時間長達285天。女兒控訴，手術前醫師未充分說明重症肌無力患者進行麻醉與手術的潛在風險，術後也未能及時監測並處理異常狀況，因此至嘉義地檢署提告醫療過失致死。

根據《三立新聞網》報導，嘉義基督教醫院出面回應，指出石琇惠於術前已由麻醉團隊進行完整評估，術後初期恢復狀況尚可。住院期間一度出現呼吸不適情形，院方表示已立即會診處理並提供治療，相關症狀一度緩解。然而，直到去年11月17日晚間病情突然惡化，出現呼吸衰竭，醫療團隊緊急施救並轉入加護病房。

醫院強調，石琇惠的呼吸問題與手術及重症肌無力無直接關聯，整個醫療過程皆依照專業標準執行，並由整合醫療團隊持續追蹤與照護，否認有疏失情形。目前案件已進入司法程序，將由相關單位進一步調查釐清。

