「台語情歌教父」張錦華驚傳離世 生前留下多首國歌級作品

龍千玉參加恩師「台語情歌教父」張錦華告別式。（圖／翻攝自龍千玉粉絲團 - Linda fans club）





資深音樂人、「台語情歌教父」張錦華驚傳離世享壽75歲，他生前留下多首堪稱是「國歌級」的台語歌曲，包括《雙人枕頭》、《針線情》等。台語歌曲天后龍千玉也在臉書上發文表示，6日參加了恩師的告別式，心中滿滿的不捨。

龍千玉發文表示，這段時間一直很難過，也一直在整理自己的心情。今日送老師最後一程，心裡滿滿的不捨與感恩，張老師是我歌唱路上最重要的貴人之一，《風中的玫瑰》、《男人情女人心》這兩首歌曲，是老師為我量身打造寫下的經典作品，每次唱起來，都能感受到老師對音樂及對我的那份用心。

龍千玉與恩師張錦華合照。（圖／翻攝自龍千玉粉絲團 - Linda fans club）

龍千玉說，「老師不只是我的恩師，更像家人，在我最需要鼓勵的時候，老師總是給我力量與溫暖、給予我勇氣，這份恩情，我永遠銘記在心內。真的很不捨，也滿懷感恩。感恩老師在歌唱路上的教導，謝謝您帶給我那麼多音樂上的啟發與人生的智慧。

龍千玉最後表示，「祝福老師您一路好走，願您在天上繼續寫出最動人的旋律。永遠懷念，永遠感恩。」



