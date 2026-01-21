台語手語交織 曉劇場重製《憂國》從國族走向自身

曉劇場今年迎接創團二十週年，特別重製三島由紀夫經典小說《憂國》，以台語與手語交織舞台語言，將死亡、性愛與信念，轉化為貼近當代個人生命的劇場提問。作品除將於1月23日至25日在萬座曉劇場上演，也受邀前往東京「下北澤演劇祭」演出，成為日本首個挑戰將三島由紀夫作品《憂國》轉化為舞台劇的戲劇團隊。

2026年，曉劇場迎來創團二十週年，同時也是萬座曉劇場營運第五年。團隊以年度主題「昇華」回望創作脈絡、整合過往經驗，開春首發便選擇重製2018年廣受好評、改編自日本文學巨擘三島由紀夫的作品《憂國》。

《憂國》描寫一名中尉因拒絕討伐叛變同袍，最終與新婚妻子雙雙走向死亡的極端選擇。小說以強烈而殘酷的筆觸，交織性愛、忠誠與切腹等血腥場景，被視為三島創作中最難以直視的文本之一。導演鍾伯淵指出，三島於1960年寫下《憂國》，並在十年後以相似命運離世，使作品更添傳奇性，「那是一種令人震撼的鋼鐵意志。」

鍾伯淵直言，死亡與性愛在劇場中本就極難呈現，改編《憂國》某種程度也是團隊的自我挑戰。他回顧2018年首演時，作品較偏向對「國家想像」的提問，但來到2026年，創作焦點已明顯轉向個人生命。

他認為，宏大的國族命題對當代而言似乎顯得遙遠，人們反而必須先面對自身的生命選擇與價值位置。鍾伯淵：『(原音)所以我們想要透過這個作品讓觀眾看到，你生命中輝煌的是什麼？你遵循的是什麼？你害怕是什麼？然後你努力的是什麼？那我覺得這都是這次《憂國》裡面，其實我覺得更比起之前那個版本更貼近每一個人的生命當中，它不再是一個這麼巨大的命題。』

新版《憂國》在形式上也全面進化，舞台視覺以黑白為主調，在極端對比中保留曖昧與模糊；語言策略上則出現關鍵轉變，加入台語與手語，讓作品更貼近在地生命經驗。鍾伯淵坦言，選擇台語與他自身的生命經驗密切相關，在長輩凋零、台語使用逐漸減少的過程中，他希望透過創作，召喚屬於記憶與身體的語言。

至於手語的引入，也不只是翻譯工具。鍾伯淵：『(原音)那手語呢，是因為我覺得好像有一種角色，在這個過程，他在這個巨大的命體底下，他到底可不可以很明確地發出他自己的聲音，他的身體跟他的聲音要如何結合在一起？那手語是個很有趣的語種，他其實是用身體來發動的。可是每一個聾人他們在說話的時候，其實就會發出一些身體的聲音，那我覺得這種好像超出語言之外來自於身體的意志的聲音，其實我覺得是，這一次我們選用它很重要的一個目的。』

為了完成這樣的舞台語言，演員必須同時學習台語與手語，對不少人而言都是全新挑戰，因為有些人連台語都不熟悉，更遑論手語。然而，演員們仍視此為一次難得且深刻的學習經驗。

演員鄭詠元也指出，台灣特殊的政治與社會氛圍，讓「何以憂國」這個提問不斷被重新打開，即使三島由紀夫即將迎來冥誕101年，「經過一個世紀之後，其實不同國家的人，還是在面臨一樣的問題。」他強調，這齣戲並不是要告訴觀眾答案，而是邀請觀眾一同在劇場裡找答案。