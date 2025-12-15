台語政策論壇成大登場 聚焦台語發展前景

由文化部指導、國立成功大學台灣文學系主辦的「臺灣台語全國政策論壇」首場南部論壇，13日在成大文學院登場，並與多所大學相關系所共同合辦。論壇以「轉型正義、語言傳承 kap 文化平衡」為主題，作為2026年國家語言發展會議的前導平台，吸引產官學界與教育現場代表與會，聚焦台語在制度、文化與教育中的發展挑戰。

論壇主辦人、成大台文系主任陳麗君指出，台語流失並非自然現象，而是歷史政策造成的結構性結果，語言轉型正義須從制度修復著手，讓語言權利在公共生活中真正落實。臺南市副市長葉澤山表示，台南長期推動本土語教育，未來將持續透過教育、行政與文化觀光等面向，打造以台語為地方通行語的示範城市。

針對語言傳承困境，論壇指出家庭使用率下降、跨世代斷裂，以及教育體系與實務落差等問題。成大文學院院長陳文松強調，語言是文化精神核心，政策應落實於日常生活。成大教務長沈聖智則分享校內已透過鐘點加成與教學獎項，鼓勵教師推展國家語言教學。

在文化平衡討論中，與會者認為，語言需藉由文化政策與公共場景支持，才能重返公共生活。國立臺灣文學館前館長鄭邦鎮呼籲，以具體政策強化母語傳承。陳麗君表示，本次論壇強調「由下而上」彙整現場需求，相關建議將作為未來台語政策改革的重要參考。