台語故事伴童年 高市圖行動圖書車送書香與小小燈籠進校園

為推廣閱讀風氣、深耕幼兒語言教育，高雄市立圖書館草衙分館與旗津分館攜手合作，於廿九日前進立賢幼兒園舉辦「行動圖書車說故事活動」，透過台語說故事與元宵節手作體驗，陪伴孩子在溫馨歡樂的氛圍中，提前感受過年節慶閱讀的美好。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，該活動由高市圖行動圖書車開進校園，帶來豐富童書資源，並安排以台語進行說故事，選讀《五百羅漢交通平安》與《森林的元宵節》兩本繪本，讓孩子在聆聽故事的同時，親近母語、認識過年節慶文化，也學習生活中的交通安全觀念與祝福意涵。

當日活動現場同時規劃「小小燈籠贈送活動」，讓孩子在故事陪伴下，獲得象徵平安與團圓的小燈籠，將閱讀的溫度與節慶的喜悅帶回家，期望在精緻溫馨的互動中，讓每位孩子都能留下美好的閱讀回憶。

草衙分館蕭錦惠主任與旗津分館葉佩秀主任皆表示，幼兒階段是培養閱讀習慣與語言感受力的重要時期，未來也將持續透過行動圖書車深入校園與社區，結合說故事、手作與主題閱讀活動，讓書香走進孩子的日常生活，陪伴更多家庭在故事中成長。