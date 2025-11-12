【台語新聞】彰化雞蛋複檢「芬普尼仍超標」 縣府重罰12萬

彰化縣 / 綜合報導

彰化埤頭一處蛋雞場，月初被驗出生產的雞蛋有農藥芬普尼代謝物，10日再次檢驗場內雞蛋9件45顆、雞隻飲用水和飼料、土壤以及羽毛檢體，結果其中1件雞蛋檢體、還是驗出芬普尼代謝物，就連羽毛檢體也驗出，因此繼續禁止蛋雞場出貨。動防所說，芬普尼代謝約1個月，持續驗出，懷疑不是外界污染，可能是業者有隱瞞用藥實情，因此已經移請檢調調查，並且將原本開罰的6萬元，提高到12萬元罰鍰。

所有雞蛋，通通貼上封條，拉警戒線，連靠近都不能靠近，這是彰化埤頭一處蛋雞場的雞蛋，因為這間蛋雞場，月初才被抽驗出農藥芬普尼超標3倍，衛生局緊急通報下架，並進行移動管制，10日時派人再次到蛋雞場抽驗。

廣告 廣告

雞蛋9件45顆，雞隻飲用水2瓶，飼料2件，土壤檢體1件和羽毛檢體1件送驗，11日複檢結果出爐，1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03PPM，羽毛檢體檢出芬普尼0.27PPM、還有芬普尼的代謝物0.13PPM。

彰化動物防疫所長董孟治說：「禁止該場的雞蛋及雞隻，移出場外，每日派員清點，案例場管制期間，縣府持續採樣檢測雞隻及蛋品，直到檢驗結果確認安全，通報中央，並依據中央指示，使得解除移動管制。」

動防所表示，11月初驗到雞蛋有芬普尼代謝物的時候，就前往蛋雞場稽查，沒發現場內有含芬普尼的相關藥品，11月中複驗又驗出雞蛋有芬普尼代謝物，連羽毛上也有，因為芬普尼在雞隻上的衰退期，大約1個月會代謝完畢，因此認為芬普尼汙染來源，可能不是來自外界。

懷疑業者有所隱瞞沒有據實以告，因此已經將案件交由檢調調查，並且從原本開罰的6萬，加重處罰提高到12萬元罰鍰。

原始連結







更多華視新聞報導

芬普尼雞蛋風波 問題畜牧場100%逐批查驗才放行

彰化雞蛋檢出芬普尼 縣府：依中央規定檢驗後放行

文雅牧場驗出芬普尼 農業部：移檢調、應重罰

