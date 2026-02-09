台語歌后喬幼助陣 「鳳山舞告讚」嗨翻光之季

▲鳳山舞告讚！社區活力大爆發，光之季熱鬧迎新年。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2026鳳山光之季昨（7）日盛大啟燈後，系列活動熱力全開，今（8）日下午在燈區舞台登場的「鳳山舞告讚」社區活力展演，集結鳳山在地里長與社區團體輪番上陣，透過歌唱、舞蹈及傳統民俗藝術表演，展現滿滿社區能量，吸引大批民眾駐足欣賞，現場氣氛熱烈、掌聲不斷。

本次活動共有16組社區團隊共襄盛舉，各社區使出渾身解數，從動感舞曲到經典歌唱、從熱鬧民俗到創意編排，精彩演出一波接一波，充分展現鳳山深厚的人文底蘊與多元文化創意。壓軸更特別邀請台語歌后喬幼獻唱多首經典金曲，熟悉旋律一出，立刻引起全場共鳴，將活動氣氛推向最高潮。

鳳山區長吳茂樹表示，鳳山光之季不僅是賞燈活動，更希望成為串聯社區、凝聚地方情感的重要平台。今年特別結合里長與社區團體參與，在鳳山區里長聯誼會會長趙志成、總幹事李滋宏的號召下，里長報名踴躍，展現基層滿滿行動力，也讓光之季成為真正「全民參與」的城市盛事。

2026鳳山光之季燈區展期自2月7日起至3月3日元宵節止，期間規劃多場精彩系列活動。2月14日至15日上午於黃埔新村推出「黃埔食光小旅行」，帶領民眾走進眷村時光；下午則在鳳山火車站前曹公圳協和路舉辦「曹公綠色環保市集」，以市集形式除舊佈新迎新年

高雄市政府文化局亦於2月份在大東文化藝術中心安排多場藝文活動，包含戶外樂團演出、大廳音樂會，春節期間更加碼演出與皮影戲，讓年節氛圍更加濃厚。

此外，高雄市政府觀光局同步推出「2026鳳山光之季－登錄發票抽好禮」線上活動，邀請民眾春節期間來鳳山走春、消費、賞燈，享受光影藝術與在地風情。主辦單位誠摯邀請全國民眾走進鳳山，一同感受光影、社區與年節交織而成的繽紛嘉年華，歡喜迎接新的一年。（圖╱記者 王苡蘋翻攝）