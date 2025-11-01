台語歌后李竺芯助陣金音16 樂團主唱「變裝女伶」全員支持

李竺芯（右）與金曲樂團百合花同台共演。讀者提供

第16屆金音創作獎頒獎典禮盛大登場，今年以「音樂勇者」為主題，匯集台、韓、泰三地超過30組音樂人齊聚一堂，頒發22項獎座並串連七段「勇氣之聲」跨界共演。典禮亮點之一，金曲台語歌后李竺芯與金曲樂團百合花首次同台演出與頒獎，成為最矚目的焦點。

百合花憑專輯《萬事美妙》入圍六項大獎成為最大贏家，李竺芯則幽默自嘲今年報名「抱蛋」槓龜：「我也報名了金音獎，結果0項入圍，但這也代表金音獎的精神！」她笑稱金音獎是「一堆肖查埔、肖查某的聚會」，強調獎項多元，讓更多聲音被聽見。

兩人攜手帶來以性別平權與女性觀點為主題的特別演出「她也不例外」，從曲目到造型皆散發濃濃「女人味」──演唱〈足芳足芳〉、〈荷爾蒙〉及〈萬事美妙〉，舞台香氣四溢。更驚喜的是，她們在表演結尾直接揭曉「最佳新人」獎，將藝術演出與典禮節奏完美融合，被譽為「本屆最香、最勇的瞬間」。

百合花樂團獲評審團獎。讀者提供

令人驚豔的是，百合花主唱奕碩在共演中「豁出去變身女伶」，以快速換裝之術化身為女性，深情詮釋〈假使我是一個女人〉，以音樂呼應歷史人物與性別議題，贏得滿場喝采。奕碩透露為此特別參考70至80年代日本女性復古時尚，還訂製魔鬼氈洋裝方便瞬間變裝，笑說：「團員們超支持我，還陪我練習快速換裝！」

此外，今晚典禮由拍謝少年x拚場、That’s My Shhh x someshiit山姆、李竺芯x百合花、椅子樂團x泰國嘻哈才子AUTTA、我是機車少女x Andr等五組共演，以及壓軸登場的韓國獨立天團Silica Gel與金音最佳現場演出獎得主當代電影大師同場飆唱，讓全場觀眾感受勇氣與音樂的雙重震撼。

林以樂獲最佳創作歌手獎。讀者提供



