台語歌后李竺芯曝捐琴牽起「痟美琴」奇緣 釣出本人暖心致謝

李竺芯分享一段因捐贈二手電子琴，與蕭美琴結緣的往事。（翻攝自李竺芯臉書）

台語金曲歌后李竺芯近日分享了一段溫馨往事，大學畢業搬往花蓮時，她將陪伴自己度過童年與編曲啟蒙的電子琴捐出，而當時居中牽線、細心媒合偏鄉需求的，正是時任花蓮立委的現任副總統蕭美琴，李竺芯幽默道：「這算不算是一種『痟美琴』？」這段塵封多年的善循環，不僅引發網友熱烈討論，更釣出蕭美琴本人親自回應。

李竺芯透露，這台YAMAHA自動伴奏電子琴是她小學五、六年級時，父母為了支持她學習作曲與編曲所購買的珍貴禮物，陪伴她寫下〈橡皮擦之歌〉等許多早期創作，直到大學畢業搬去花蓮後，她決定將這台載滿回憶的琴捐給更需要的人。當時她聯繫上蕭美琴在花蓮的立委服務處，驚訝於團隊並非隨意收贈，而是花了數月時間深入田野調查，最終精準配對到一個部落的課後輔導社團，確保這份資源能真正點亮孩子的音樂路。

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回憶起當年親自騎車載著琴送往服務處、事後更收到孩子們快樂玩琴背影的照片，李竺芯感性表示，那台琴鍵已泛黃的琴，或許至今仍在某個部落課輔教室裡跳動。她更發揮台語歌后的幽默感，形容這段緣分是一種「痟美琴（台語諧音，形容瘋狂愛上美琴或與美琴相關的美好心情）」。此文一出，吸引大批網友讚嘆，就連民進黨立委蘇巧慧也留言認證：「確實是痟美琴沒錯！」網友更直呼：「多年後一位是副總統，一位是歌后，兩人都是『痟水、痟厲害』的台灣代表。」、「兩位攏是台南ㄟ查某囡吖（兩位都是台南的女孩）」。

副總統蕭美琴也在臉書留言，感謝李竺芯當年無私的捐贈，讓這台有故事的電子琴能夠進入部落，並感性祝福：「也許有另一群跟妳一樣有天份的孩子，也能用這台琴譜出美麗的樂章，一起痟美琴！」這場跨越十餘年的對話，不僅展現了蕭美琴長期耕耘花蓮偏鄉的細緻度，也讓社會大眾看見音樂與善意如何跨越族群與職位，共織出一段動人的台灣風景。

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