台語歌手吳申梅助攻阻詐 假檢警詐騙誤上當

記者王勗／台南報導

台語女歌手與演員吳申梅曾多次入圍金曲獎，唱功倍受肯定，為提升民眾防詐騙意識，警二分局特別邀請吳申梅假檢警詐騙防制宣導影片，也期盼透過藝人影響力，提醒市民朋友提高警覺，避免落入詐騙集團圈套。

警二分局長劉怡宗表示，假檢警也一直是詐團慣用的劇本，近年時有詐騙集團假冒檢察官、警察或司法機關人員謊稱民眾涉及刑案，要求監管帳戶或交付金錢。利用公務機關公信力及被害人緊張心理，引導被害人上當。真正的檢警機關不會以電話通知辦案，更不會要求匯款、交付提款卡或操作ATM，也提醒民眾接獲可疑電話，務必冷靜求證。

吳申梅二０一三年間發行首張台語專輯《思念無罪》就入圍廿四屆金曲獎「最佳臺語女歌手獎」及「最佳臺語專輯獎」，二０一七再推出第二張專輯《咱攏要幸福》，並邀請蕭煌奇、蕭賀碩、戴佩妮等多位金曲獎常客共同製作，隔年也憑藉該專輯入圍第廿九屆最佳台語女歌手獎。其演唱曲目也為許多戲劇使用，傳唱度頗高。另也參演戲劇、電影等可謂多才多藝。

本次受邀拍攝防詐宣導影片，吳申梅也期望透過自身影響力，提醒民眾提高警覺，接到自稱檢警的來電時務必多一分查證，守住辛苦累積的財產！警二分局強調，未來也將持續結合藝文界與社會資源，深化反詐騙宣導，提升全民識詐、防詐能力。