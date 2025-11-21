台語歌手石琇惠胃癌開刀成植物人！ 女兒控名醫害命 醫院駁疏失

台語歌手石琇惠因胃癌在醫院接受手術後成為植物人，最終在285天後離世。（圖／翻攝Youtube＿yuan thousand）

曾出過好幾首對唱歌曲的台語歌手石琇惠，去年因胃癌初期，到嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離手術，結果隔天出現呼吸困難，五天後一度斷氣，後來搶救成了植物人，最後在285天後過世，讓家屬不能接受，質疑有醫療疏失，女兒上午到醫院舉牌抗議，不過醫院否認有醫療疏失。

石琇惠生前與女兒和孫女關係親密，常在公園推著輪椅運動散步，享受天倫之樂。然而去年12月接受胃黏膜剝離手術後，情況急轉直下。手術隔天她突然呼吸困難，一度翻白眼斷氣，雖然被救回來但成為植物人。在這段時間，家屬不斷在她耳邊呼喚，希望能喚醒她，期盼奇蹟發生。石琇惠是知名台語歌手，以藝名石琇惠發行過多首台語對唱歌曲，包括《新兩地寄相思》等作品。

石琇惠的女兒對醫院的處理方式感到不滿，並到醫院外舉牌抗議。（圖／TVBS）

石琇惠的女兒對醫院的處理方式感到不滿。她表示院方態度冷淡，只告訴他們有問題可以走衛生局或申訴管道。她質疑母親罹患胃癌一期，理應還有一兩年壽命，怎麼會在五天內就變成植物人，因此向醫院提出質疑，並到醫院外舉牌抗議，希望大家能評評理。

嘉基醫務秘書李明陽對此事表達遺憾，並表示會藉由更公正的第三方來判斷。醫院方面強調，醫療團隊都是依照專業常規進行手術，並否認病人呼吸衰竭是因為內視鏡黏膜剝離手術與重症肌無力風險導致。目前醫院已將相關資料提交給司法單位，是否有醫療疏失將交由法官來評斷。

