台語歌手胃癌術後變植物人亡 女兒控醫害命

記者廖國雄、翁郁雯 / 嘉義市報導

資深台語歌手石琇惠去（2024）年接受胃癌手術後成了植物人，臥床285天後離世，女兒無法接受，在嘉義基督教醫院前舉牌抗議，控訴醫療疏失並提告；院方表示已進入司法程序，尊重司法。

過去的石琇惠，曾在台語樂壇展現歌喉。（圖／石喬老師提供）

和台語樂壇資深前輩石喬合唱〈南鯤鯓之戀〉等歌曲，藝名石琇惠的台語歌手今（2025）年8月在嘉義離世，家屬來到醫院前舉牌抗議。

已逝台語歌手石琇惠女兒劉小姐：「她就是在（術後）第五天心跳停止，然後急救後回來就是腦死，腦死就變成是植物人的狀態。」

回想媽媽生前拍專輯封面明豔模樣，對照接受胃癌手術呼吸衰竭搶救後，成了植物人。

石琇惠胃癌手術後，健康狀況急轉直下，臥床多日。

已逝台語歌手石琇惠女兒：「媽媽妳很努力很棒。」

家屬在病床旁圍一圈唱歌鼓勵，希望石琇惠病況能夠好轉，人還是在躺床285天後離世，女兒對醫院不諒解。藝名石琇惠王姓婦人是重症肌無力患者，去年11月胃癌開刀，幾天後突發呼吸窘迫，救回一命卻成植物人；今年8月病況急轉直下，在8月30日離世，家屬控訴醫療疏失並提告。

石琇惠的女兒控訴，院方手術前，未做完備的風險評估。

已逝台語歌手石琇惠女兒劉小姐：「我在意的點是，我們已經有跟他提說，她是重症肌無力患者。所謂的風險評估，只有針對她的胃的部分，並沒有針對說，那這個後面重症肌怎麼結合，這個刀的風險，他並沒有。」

嘉義基督教醫院醫秘李明陽：「我們都已經將相關的醫療治療經過，還有這一個發生的情況，都送到這個法院來，會藉由更公正的第三方來判斷。」

李明陽表示，事件已進入司法程序。

家屬質疑，主治醫師涉及術前評估瑕疵等疏失，院方面對家屬指控，強調相關資料已交由司法，等待釐清真相。

