台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院

藝名石琇惠的74歲台語歌手王姓婦人，去年因胃癌初期接受胃黏膜剝離術（ESD），術後隔日卻突發呼吸困難，5天後在家屬面前倒地無呼吸心跳，雖經搶救恢復心跳，但自此成為植物人，在加護病房度過285天後病逝。對此，家屬認為，醫師未揭露重症肌無力患者接受手術的特別風險，且術後監護不足，日前向嘉義地檢署提出過失致死告訴。

王婦的家屬指出，她本身罹患重症肌無力，去年11月在嘉義基督教醫院接受周姓醫師建議進行ESD手術。手術當天狀況看似穩定，未料隔日出現明顯呼吸不順，醫療團隊雖有處置，但情況持續惡化。5天後，王婦在病床前突然翻白眼、呼吸停止，家屬眼睜睜看著她倒下，經緊急搶救雖維持住生命跡象，卻再也無法恢復意識。

家屬控訴，院方不僅在術前未充分提醒重症肌無力可能帶來的術後風險，後續處置也流於被動。他們多次尋求說明，卻僅被告知「若有意見可走申訴程序」，讓家屬感到挫折與心痛。家屬悲憤表示，過去近300天陪伴母親在加護病房無法自主呼吸的畫面不斷折磨她，如今只剩「如果時間能倒流，絕對不會做這個決定」的自責。

針對相關指控，嘉義基督教醫院提出反駁。院方強調，術前已由麻醉團隊詳細評估，手術後初期恢復情形良好。住院期間王婦曾短暫出現呼吸喘促的不適，醫師立即會診並給予積極治療，症狀一度獲得改善。院方指出，直到去年11月17日深夜王婦突然出現呼吸衰竭，醫院啟動急救並緊急轉入加護病房，由跨科團隊持續治療，但病情仍反覆不穩。

院方並表示，王婦的呼吸衰竭與手術本身或重症肌無力並無直接關聯，醫療團隊自始皆依醫療常規作業。對於家屬長期陪伴的辛苦，醫院也表達遺憾與慰問。

此外，院方透露，自去年12月起多次建議家屬讓王婦轉往一般病房或轉介至護理機構，以利後續長期照護，但家屬始終未同意。直到今年8月6日家屬才點頭讓院方安排後續機構照護，原定9月初辦理出院，未料王婦於8月18日病情急遽惡化，最終在月底辭世。目前檢方已著手調查醫療過程是否存在疏失，後續結果仍待釐清。



