台語歌手開刀成植物人285天後亡！女兒怒告「名醫害命」 醫院回應了

娛樂中心／綜合報導

台語歌手石琇惠胃癌開刀成植物人，今年8月病況急轉直下離世，女兒控訴執刀醫師醫療過失致死。（圖／翻攝自YouTube）

台語歌手石琇惠曾演唱《南鯤鯓之戀》等歌曲小有名氣，本身是重症肌無力患者的她，去年11月因罹患胃癌1期，在嘉義基督教醫院動手術，隔天後突發呼吸窘迫，救回一命卻成植物人。今年8月病況急轉直下離世，享壽74歲。女兒控訴執刀醫師未揭露「重症肌無力患者」手術風險，到嘉檢控告醫療過失致死，並到醫院舉牌抗議。對此，嘉義基督教醫院回應了。

石琇惠去年接受胃癌1期手術，術後隔天呼吸衰竭，搶救第五天心跳停止，急救回來成是植物人。（圖／三立新聞）

石琇惠去年接受胃癌1期手術，術後隔天呼吸衰竭，搶救第五天心跳停止，然後急救回來腦死變成是植物人的狀態。家屬曾在病床旁圍一圈唱歌鼓勵，希望石琇惠病況能夠好轉，結果還是在臥床285天後，今年8月30日離世。石琇惠女兒對此無法接受，近日在嘉義基督教醫院前舉牌抗議，質疑執刀醫師未揭露「重症肌無力患者」手術風險，術後也未盡監測責任，質疑醫療疏失，到嘉檢控告醫療過失致死。

廣告 廣告

石琇惠女兒控訴執刀醫師未揭露「重症肌無力患者」手術風險，到嘉檢控告醫療過失致死，並到醫院舉牌抗議。（圖／三立新聞）

針對家屬指控，嘉義基督教醫院回應，石琇惠術前已經由麻醉團隊審慎評估，術後初期恢復良好。住院期間曾出現呼吸喘不適，醫院已立即會診並積極治療，症狀一度改善。直到去年11月17日晚間王婦突發呼吸窘迫，院方立即啟動急救系統並轉入加護病房，由整合團隊持續救治。院方強調，石琇惠呼吸衰竭並非因手術或重症肌無力風險所致，醫療團隊自始依法遵循專業常規。

更多三立新聞網報導

TWICE來台開唱！周子瑜「全裸洗澡嫩照」曝光 網暴動：從小美到大

才剛來台灣！AV女優恐「染梅毒」緊急停工 崩潰求醫：之前檢查都陰性

Albee激戰忘鎖門！男友媽媽開門嚇壞 目睹她全裸「坐在兒子身上」

麻吉大哥毀了！黃立成加密幣帳戶遭「完全清算」 血崩慘賠6.5億

