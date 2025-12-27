台語歌王自豪拆家中1物「好像比較好看」水電師傅炸鍋！警告嚴重後果

娛樂中心／綜合報導

朱頭皮是台語歌王。（圖／翻攝自threads）

歌手朱頭皮（朱約信）近日在社群平台分享居家整理近況，透露自己「買了一把超大美工刀，把原本包在水管上的綠色橡膠全部割掉」，認為視覺上「好像比較好看」，不料貼文曝光後，意外引來大批具水電專業背景的網友現身勸阻，直指該綠色軟管其實具有保溫、防燙與防鏽功能，擅自割除恐影響管線壽命。

朱約信在貼文中分享，自己為了讓浴室管線看起來更俐落，索性將包覆在水管外層的綠色橡膠軟管全部去除，並直言「好像比較好看」，未料此舉卻讓不少網友當場看傻眼，留言區瞬間湧入各種專業提醒與調侃。

廣告 廣告

朱頭皮把保溫軟管拆了。（圖／翻攝自threads）

不少網友直言該層包覆並非裝飾用途，而是實際具有隔熱、防燙與延長管線使用年限的功能，直言「大哥，那是防燙保溫的」、「保溫變不良，防燙變燙傷，防鏽變生鏽，恭喜你讓可以用20年的管子硬生生少了一半壽命」，更有人提醒，熱水管裸露後將導致熱能快速流失，不僅洗澡水變得不夠熱，還可能增加瓦斯與電費支出。

朱頭皮把保溫軟管拆了。（圖／翻攝自threads）

也有水電師傅現身說法，指出割除保溫層後，磁磚會承受更大的冷熱溫差，增加熱脹冷縮導致爆裂的風險，直言「想像一下冷天突然洗熱水，磁磚在你洗澡途中爆裂」，後果恐怕不只是美觀問題。

還有不少人酸爆「我開始相信真的有人會為了裝潢把承重牆拆了」、「在高知識與高常識之間，選擇了高膽識」、「哇靠，虧你他媽還台大的，別丟人了」，甚至有人無奈表示「身為水電工，有時候恨不得接頭都多加套子，竟然有人天才到全部割掉」。

更多三立新聞網報導

朱孝天形象毀滅！媒體人嘆「早知如此何必當初」：你到底贏了什麼？

朱孝天開戰F4突道歉！廣告小妹嘆他「會亂爆料但不講瞎話」：舞台回不去

唐治平現身Netflix台劇！本人證實「全面復出」 粉絲驚喜大讚寶刀未老

王ADEN風波後首現身！問觀眾「可以大跳嗎」 一句話洩露真實心聲

