台語發言遭張亞中制止「講國語」 王義川怒嗆：聽不懂去找翻譯

「總統彈劾案」進行公聽會，王義川台語發言遭張亞中制止「講國語好不好」，王義川怒嗆：聽不懂去找翻譯。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院今（15）日召開全院委員會，持續針對「總統彈劾案」進行公聽會，當民進黨立委王義川發言時，由於國、台語雙聲道進行，卻遭到國民黨邀請的學長、孫文學校總校長張亞中制止「講國語好不好」。立法院副院長江啟臣隨即喊「我們彼此尊重」。王義川不滿怒嗆，「聽不懂去找翻譯」。

王義川事後在社群寫下，剛剛在彈劾總統公聽會上，誇獎張其祿教授時，竟然被對面一位校長喝斥「立法院要講國語」。他不滿說，「我講什麼語關你什麼事，台語是我的母語，也是我的國語，聽不懂去找翻譯啦！」什麼時代了，還在規定要講你口中認為的國語？莫名其妙！

事發經過，王義川談到今天「總統彈劾案」公聽會，他最欽佩的是張其祿教授，開宗明義指出是制度的討論，制度上目前的設計…。隨即遭到張亞中打斷，張亞中要求「講國語好不好」。使得王義川一臉納悶。

作為會議主席的立法院副院長江啟臣隨即圓場，要大家彼此尊重。隨後，王義川接著問「他是什麼意思？」而江啟臣示意王義川繼續發言。王則怒斥，「我用什麼話是我的權利，你如果聽不懂，聽不懂去找翻譯，莫名其妙，我講我的，你囉唆什麼？」

王義川在社群發文後，民進黨立委沈伯洋搬出國家語言發展法第3條、第4條質疑張亞中，「我以為校長應該有識字要求？」另外，綠委林楚茵也指出，張亞中嗎？不令人意外的看不懂法律，還是只有藍白認可的才是法律？

