台語站名發音怪 高捷將修正

高雄捷運、輕軌部分車站台語發音遭發現有誤，高捷公司承諾修正，並請台語專家重新檢視。（任義宇攝）

高雄捷運近日更新部分車站台語站名播報，不過包含捷運鳳山站、輕軌大順鼎山等站的「山」字，被民眾糾出發音與在地習慣念法不同，公車也被發現有播音錯誤狀況，高捷與客運業者已承諾修正，會再請專家重新檢視。民代則認為，語言會隨社會發展出現變化，建議舊地名應向地方耆老請益，以尊重在地習慣發音。

民眾近日搭乘高雄捷運時，發現部分車站台語站名播音悄悄改變，如高雄車站的「車站（tshia-tsam）」，改為「車頭（tshia-thau）」，獲得不少台語使用者支持，高捷公司證實，近期有請監察院推薦的台語老師重新檢視列車站名播音，並請專業錄音公司重新錄製。

但部分改變意外引發爭議，如鳳山等站的「山」字，根據教育部台語字典念作「suann」，卻在新版播音中被錯誤念為「san」，輕軌大順鼎山站的「山」，則應被唸為「san」，反倒錯誤錄製為「suann」，就連公車也被發現三民家商的「家（ka）」，被誤念為「ke」，讓地方人士感嘆「為何會犯如此明顯錯誤」？

高捷公司坦承，新版台語播音上線後，陸續接獲反應多起疑似發音錯誤狀況，因台語腔調種類繁多，部分修改後可能與民眾所熟悉的發音不同，將再次邀請專家重新檢視；高雄市公車聯管處也說，會請語言學系師資重新審視各站台語站名。

高雄市議員張博洋表示，語言會隨著社會變遷發展出腔調、語意、發音，尤其地名念法與地方發展息息相關，尤其舊部落常會有屬於該地的古地名、古稱流傳，建議大眾運輸系統可在播放台語、客語站名時，實際向地方耆老請益，讓公共系統的服務能更尊重在地。