台語親子音樂劇場場爆滿 米特動物樂園全台巡演
（記者卓羽榛臺北報導）米特動物樂園的親子音樂劇《Do Re Mi 喜咧兜？》自2024年暑假在Muzikids兒童古典音樂節首演以來，迅速掀起熱潮，並於加演超過20場後，成功吸引了超過萬名觀眾進場觀賞。
特別是在2025年11月，該作品於台北市親子劇場演出升級版，創下單週末吸引超過4000名觀眾的紀錄，證明了它在台灣家庭親子觀眾中的強大吸引力。
這部作品將音樂與戲劇巧妙結合，透過兔子邦妮與其他動物們音樂冒險的故事，傳遞出「語言不通，音樂可以打破隔閡」的深刻理念。故事中的動物們透過音樂認識彼此，並攜手冒險，為孩子們帶來了一場充滿教育意義和樂趣的視聽體驗。
視覺升級引領新風潮，山峸製作協力打造全新舞台
在這次的升級版本中，《Do Re Mi 喜咧兜？》的最大亮點是視覺設計的全面升級。米特團隊與山峸製作攜手合作，對舞台進行了大幅度的改版，從舞台設計到服裝、道具的細節處理，都為觀眾帶來了耳目一新的視覺震撼。這些升級不僅提升了舞台的整體效果，也讓故事的呈現更加生動和富有層次感。
此次升級版本的服裝設計和視覺效果的改版，將動物角色與音樂劇場的元素結合得更加緊密，幫助孩子們更容易進入故事的情境中，並通過生動的畫面感受到音樂的魔力。這樣的設計不僅增強了視覺吸引力，更讓整場演出在台灣的親子音樂劇領域中脫穎而出。
2026年4月再加演，挑戰再創4000名觀眾
隨著升級版的熱烈回響，米特動物樂園已決定於2026年4月再度加演《Do Re Mi 喜咧兜？》，並且依舊選擇在具指標性的台北市政大樓親子劇場呈現。根據先前的票券銷售情況，每次啟售當天票券幾乎都能迅速售出，因此米特團隊呼籲觀眾要提前搶票，確保不錯過這場家庭音樂盛宴。
加演場次的票券將於12月10日中午啟售，並且特別推出五天的限時優惠。這樣的優惠對於許多想帶著孩子一同享受音樂劇的家庭來說，無疑是個難得的機會。家長們可透過Opentix平台搶購票券，記得把握這個優惠，與家人一同來場音樂與冒險的奇幻之旅。
