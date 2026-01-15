台語論述！ 張亞中要求＂講國語＂ 王義川：聽不懂去找翻譯

政治中心／綜合報導

藍白對總統賴清德提彈劾案，第二場公聽會接續登場，民進黨立委王義川用台語論述，但開場講不到30秒，就被孫文學校總校長張亞中要求講"國語"，他氣的回嗆，聽不懂就去找翻譯。藍白提的六點彈劾理由包括台積電赴美投資，立委沈發惠也酸，那鴻海投資中國也要彈劾賴清德嗎？

民進黨立委王義川台語發言到一半遭孫文學校總校長張亞中打斷要他講＂國語＂ 但根據國家語言法＂台語＂就是國家語言之一（圖／Youtube國會頻道）立委（民）王義川：「我最欽佩的就是張其祿教授，他開宗明義就說，今天這是制度的討論。」

出席彈劾總統公聽會，民進黨立委王義川用台語論述，才開場不到30秒，突然被打斷！

立委（民）王義川vs.孫文學校總校長張亞中：「今天辦這個公聽會，後面又要拖三個月...。」

坐在專家學者區的孫文學校總校長張亞中，直接要求王義川講國語，王義川一時愣住，現場鴉雀無聲整整10秒。

立委（民）王義川vs.立法院副院長江啟臣：「那個我想我們就彼此尊重好不好，來繼續他那什麼意思，主席他那什麼意思，來請繼續發言沒關係。」

立委（民）王義川vs.孫文學校總校長張亞中：「我自己用什麼語言說是我的權利啦，你要是聽不懂聽不懂去找翻譯啦，莫名其妙我講我的話，你在囉唆什麼意思的。」

立法院下週三、四將召開全院審查會 屆時勢必再成朝野攻防焦點（圖／資料畫面）王義川越想越氣，嗆張亞中聽不懂台語，自己想辦法，畢竟根據國家語言法規定，台灣各固有族群使用的自然語言，都屬於國家語言，國民使用不應受歧視或者限制，不只張亞中遭狠狠打臉，對於藍白彈劾提出的六點理由，沈發惠同樣火力全開。

立委（民）沈發惠：「編列預算就是行政院的權力，預算編得好或不好，你同意或不同意，那是立法院的權力，結果你說用你這個理由來彈劾總統，第二個理由它說因為造謠抹黑，從來彈劾的理由都是看總統做什麼事，而不是看那個人說什麼話，台積電赴美投資所以要彈劾賴清德，那為什麼鴻海去投資中國，也要來罷免賴清德好了。」

對於藍白彈劾提出的六點理由沈發惠火力全開（圖／民視新聞）兩場公聽會落幕，立法院下週三、四將召開全院審查會，邀賴總統親自出席說明，屆時勢必再成朝野攻防焦點。

