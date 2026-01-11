台資佔比近9成 王毅訪賴索托讚譽恪守一中原則

大陸外長王毅10日至11日在賴索托進行正式訪問，並於10日與賴索托首相馬特凱恩進行會晤，王毅說，中方贊賞賴方恪守一個中國原則，並支持賴捍衛國家主權、民族尊嚴及發展權益。值得注意的是，我外交部資料顯示，台商是賴索托最大投資來源。

根據大陸外交部訊息，中賴雙方發布聯合新聞公報，其中提及，雙方一致決定在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。賴方「重申堅定奉行一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。賴方堅決反對任何形式的『台灣獨立』，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰。」

王毅表示，2024年中非合作論壇北京峰會以來，雙方合作推進「十大夥伴行動」，成功落實一批重點項目，有力促進賴發展振興。中方願同賴方一道，加強治國理政經驗交流，密切多邊領域協作，推動中賴戰略夥伴關係取得更大發展。

王毅指出，雙方要繼續堅定相互支持，中方將加快推動對非洲零關稅措施在賴落地，擴大兩國經貿投資和產業合作，為賴特色產品輸華提供更多便利，持續助力賴國家發展。「中方將繼續堅定站在非洲國家一邊，為包括賴在內全球南方主持公道，反對單邊霸凌，攜手推動構建人類命運共同體。」

台灣與賴索托關係密切，除了兩國在1990年至1994年間有邦交關係，據我外交部網站資料顯示，賴索托經濟主要仰賴一方面大批赴南非礦場工作的礦工匯回薪資；另一方面台灣廠商在賴國投資成衣、紡織及鞋類生產所創造的就業機會。據經濟部2025年的經貿檔案，在賴索托的台商約40家，超過半數從事紡織相關產業，包括成衣、紡織、繡花、印花與包裝紙，投資總額約10億美元，為賴索托最大外資來源，占比將近90%。

