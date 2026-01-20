台資寰宇集團深耕菲律賓 投資興建國際級飯店

（中央社記者林行健卡摩那市20日專電）由台資寰宇集團投資興建的花園式飯店，今天在呂宋島南部新興發展區卡摩那市舉行動土典禮，象徵台灣資本持續深耕菲律賓，預料將為當地經濟與觀光發展添加新動能。

卡摩那花園飯店（Carmona Garden Suites）將於馬尼拉以南約40公里的卡摩那市寰宇科技園區內拔地而起，規劃158間客房，並設可容納500人的多功能設施，落成後將由國際連鎖飯店集團瑞士貝爾（Swiss-Belhotel）負責經營。

寰宇集團總裁簡宇立接受中央社訪問時表示，呂宋島中南部聚集眾多工業區、商業區、科技園區與高爾夫球場，卻缺乏具國際水準的住宿設施，因此決定投資興建兼具商務與度假功能的花園式飯店，預計2028年完工。

他表示，這座飯店不只是一項商業投資，更是他對菲律賓整體發展的承諾，「50多年前我來到菲律賓，我在這裡生活、在這裡打拚，也將持續回饋這片土地。」

中華民國駐菲律賓代表周民淦致詞時表示，簡宇立的事業橫跨科技園區、銀行與高爾夫球場等多個領域，這座飯店再創新的里程碑，盼落成後能為卡摩那市帶來「跳躍式」成長，並吸引更多台灣企業投資菲律賓。

卡摩那市眾議員羅耀拉（Roy Loyola）指出，卡摩那市目前擁有超過400家以出口為導向的工廠，正逐步轉型為馬尼拉以南的重要發展樞紐。飯店動土象徵台資企業對卡摩那市的信心，也將創造就業機會、帶動在地產業，並成為外籍人士與訪客的重要住宿據點。

參加動土儀式的貴賓還有馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事莊偉順（Wilson Tecson）、前菲律賓參議員洪納山（Gregorio Honasan），菲律賓觀光部代表以及數個國家的駐菲外交使節。（編輯：韋樞）1150120